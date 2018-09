La UdG estudia la relació del mar i la salut humana

La Universitat de Girona (UdG) ha creat el primer grup de recerca de l'Estat que estudiarà les relacions entre el mar i la salut humana. El grup Ecosistemes Marins i Salut Humana (SeaHealth) abordarà els béns i serveis essencials per a la salut i el benestar de les persones proporcionats pels ecosistemes marins, així com els riscos que aquests comporten.

SeaHealth tractarà qüestions com el potencial bioactiu dels organismes marins com a font de noves medicines; els aliments saludables procedents del mar; els beneficis per a la salut lligats a la vida a la costa i a la pràctica d'activitats recreatives al mar; els riscos per a la salut procedents del mar, com paràsits, contaminants o biotoxines; i el paper de la pesca i el canvi climàtic en la conservació dels ecosistemes marins i els seus recursos.

Estretament vinculat a la Càtedra Oceans i Salut Humana, el grup realitzarà una recerca fonamental pel benestar de les persones i, també, per la sostenibilitat ambiental, social i econòmica en relació a les accions anomenades Blue Economy i Blue Health (economia blava i salut blava). «La UdG se situa al capdavant d'Europa pel que fa a estudis sobre oceans i salut», apunten des del centre.

El grup està codirigit pel biòleg marí i pesquer de l'Institut d'Ecologia Aquàtica, Josep Lloret, i el neurocirurgià i degà de la Facultat de Medicina, Joan San. Hi participen investigadors i investigadores de la UdG especialistes en biologia marina, biotecnologia, medicina i ciències socials, entre altres disciplines; i hi col·laboren investigadors de l'Institut de Ciències del Mar (CSIC) de Barcelona.

A més, el grup manté relacions amb més de vint universitats i centres de recerca de tot el món amb els quals comparteix diferents projectes i, en col·laboració amb diferents col·lectius, com gestors de reserves marines, pescadors, associacions de pacients, entitats que fomenten les activitats nàutiques, el grup fomenta la ciència ciutadana i els sistemes de cogestió.

Actualment, SeaHealth és coorganitzador de l'ISSE 2018 Summer Course i la Jornada de Divulgació sobre Oceans i Salut Humana, dues activitats que tindran lloc a Roses els dies 28 i 29 de setembre de 2018.