El Banc de Sang tanca l'estiu amb 4.700 donacions a Girona

El Banc de Sang i Teixits tanca la campanya d'estiu havent aconseguit més de 4.700 donacions de sang a Girona. Amb aquestes dades el banc ha superat les 4.500 donacions que demanava a les comarques gironines per fer front a la campanya d'estiu, una època en què tradicionalment les donacions de sang baixen un 30% a causa de les vacances i el canvi d'hàbits de la ciutadania, mentre que l'activitat als hospitals es manté.

En concret, durant el mes de juliol 2.560 donants gironins van fer una aportació de sang, mentre que a l'agost ho van fer 2.152 persones més, fins a arribar a les 4.712 en total.

El Banc de Sang tanca la campanya estiuenca oficialment diumenge, amb una col·lecta especial de donació a la muntanya de Montserrat. Ho fa havent superat les 35.000 donacions que s'havia marcat com a objectiu per atendre les necessitats dels hospitals catalans.

Se n'han aconseguit 36.817, un 9% menys de donacions que el 2017, que va ser un any excepcional perquè la mobilització ciutadana pels atemptats a Barcelona i Cambrils va multiplicar-les durant les últimes setmanes d'agost. Només en la setmana següent als atemptats es van fer 8.500 donacions a tot Catalunya.

El mes de setembre s'han programat més de 200 campanyes per arribar al nivell òptim de reserves un cop superat l'estiu. Actualment hi ha reserves de sang per a 8 dies, quan el nivell òptim és de 10 a 12 dies. A més, alguns grups sanguinis com l'A- o el O- disposen de reserves per a 2 i 3 dies, respectivament.