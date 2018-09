El bisbe expressa «dolor i preocupació» pels polítics presos i els que estan fora

El bisbe de Girona, Francesc Pardo afirma sentir «dolor i preocupació pels presos i exiliats catalans i les seves famílies» i demana «no esquinçar llaços» sinó «preservar la convivència atenent a la diferència».

En la seva carta dominical de diumenge que ve, dedicada a la Diada Nacional de Catalunya, el prelat reflexiona sobre l'actual situació política i social de Catalunya que assegura que és «complexa» i que comporta «sofriment i, alhora esperança». «Vivim sentiments de dolor i preocupació pels qui estan privats de llibertat a la presó amb unes acusacions que gran part de la ciutadania rebutja», assegura Pardo referint-se, indirectament a Jordi Sánchez i Jordi Cuixart; l'expresidenta del parlament català, Carme Forcadell, i als sis exconsellers de la Generalitat.

El prelat també té un record pels «qui s'han vist forçats, d'una manera o l'altra, a l'exili» com diversos exconsellers o l'expresident català, Carles Puigdemont. «No podem oblidar el sofriment i angoixa d'ells mateixos i les seves famílies» demana Pardo, tot recordant que «com a cristians» cal ser molt a prop de les persones que sofreixen «no per opcions polítiques, sinó per exigències de la nostra fe i de les obres de misericòrdia».

Tot i això, el bisbe gironí també recalca que, com a ciutadans, també «ens ha de preocupar la tensió que es viu» entre grups de diverses opcions polítiques amb relació amb Espanya ja que, assegura, provoca «enfrontaments que dificulten la convivència». «Siguem conscients que ningú no és propietari del país, i que el país no acull una sola cultura ni admet una sola manera d'estimar-lo», remarca Pardo en el full Parroquial. A més, afegeix que cal ser «respectuosos, justos, amables envers les persones i grups que tenen diferents opcions en relació amb el present i el futur de Catalunya» i tenir un comportament «pacificador i cívic». En aquest sentit, Pardo remarca que cal «cercar» la millor manera de conviure amb els diversos pobles d'Espanya i d'arreu i que «l'amor al propi país» no s'ha de convertir en una actitud «egoista i tancada».



Desqualificacions

Per això, el prelat aprofita la carta per fer diverses demandes destinades a «preservar la convivència. «No hem de respondre a les desqualificacions amb més desqualificacions, sinó valorar la pluralitat mantenint el respecte mutu» aconsella Pardo qui reclama «no esquinçar llaços». Per aquest motiu, afirma que és fonamental «preservar la convivència atenent a la diferència com a necessari patrimoni cultural». «Cadascú ha d'actuar segons les seves conviccions i participar en els actes que consideri més adients, amb la condició que siguin pacífics i respectin els drets de les persones», reitera el bisbe de Girona.