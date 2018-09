Cau l'últim membre de la banda que ha comés més robatoris a l'AP-7

Els Mossos d'Esquadra han detingut l'últim membre de la banda que ha comés més robatoris a l'AP-7.



Els agents van desarticular l'organització criminal que furtava a turistes a les àrees de servei de l'AP-7 des de la Jonquera fins a Tarragona durant el mes de juny, fent 15 detencions.



Ara, el 5 de setembre, han arrestat l'últim membre que quedava pendent després de la desarticulació.



A aquest últim integrant, que ja estava identificat, se'l va detenir quan anava a agafar un vehicle de lloguer per tal de tornar a robar a l'autopista.



L'arrestat és un home de nacionalitat kosovar, de 26 anys i domicili a Barcelona. Després de passar a diposició judicial, el jutge va decretar la seva llibertat amb càrrecs i li va imposar una ordre d'allunyament de 200 metres de l'autopista AP-7 i les seves àrees de servei sense limitació territorial. Aquesta ordre també va ser decretada anteriorment per a 13 membres de l'organització criminal.





17 membres de la banda

Més de 150.000 euros de botí

En cas d'avaria del vehicle (punxada de rodes o manifestacions de segones persones de foc als neumàtics) atureu-vos en un lloc segur amb els elements de seguretat (armilles i triangles emergència), tanqueu el vehicle i presteu atenció a les persones que s'aturen per tal d'ajudar donat que podria tractar-se de possibles lladres.

Si us atureu per descansar, presteu especial atenció a les distraccions p er part d'altres persones i en cas de baixar del vehicle per descansar tanqueu-lo sempre amb clau.

. Si heu estat víctima o testimoni dels fets, cal que truqueu immediatament al telèfon d'emergències 112 i aporteu el màxim de dades dels autors (vehicle i descripció) i el lloc dels fets.

La mesura cautelard'Esquadra pels membres de grups criminals que realitzen delictes patrimonials a les vies ràpides. Les conseqüències d'aquesta mesura es veuen en(tant en àrees de servei/descans com al voral) des de la seva aplicació el juliol de 2017.Amb aquesta última detenció els Mossos d'Esquadra han arrestat els 17 membres,que sostreien objectes de valor i diners de l'interior de vehicles després de fer-los aturar i distreure els seus ocupants, als quals els deien que tenien una avaria o la roda punxada i simulaven que els ajudaven.El 6 de juny es van fer les primeres, tots ells com a presumptes autors dels delictes de furts, contra la seguretat del trànsit, falsificació documental i un robatori amb intimidació.La investigació, que va comptar amb la, es va iniciar a finals de 2017 quan els Mossos d'Esquadra van tenir coneixement que hi havia hagut un furt de 27.000 euros al quilòmetre 120 de l'AP-7.El grup actuava de dues maneresels indicaven que s'aturessin al voral o en una àrea de servei o descans. A causa de la seva especialització el segon modus operandi era el més habitual i així no els calia punxar rodes.En ambdós casos, una vegada aturades les víctimes i amb l'excusa de prestar auxili, els autors les distreien mentre aprofitaven per sostreure els objectes de l'interior del vehicle.a permès imputar-los una cinquantena de fets en els quals haurien obtingut més de 150.000 euros en metàl·lic, diners en divisa estrangera, joies i objectes electrònics com mòbils o càmeres fotogràfiques.L'últim detingut, amb antecedents delictius, va passar a disposició judicial dijous, 6 de setembre, i el jutge va decretar la seva llibertat amb càrrecs i li va imposar una ordre d'allunyament de 200 metres de l'autopista AP-7 i les seves àrees de servei sense limitació territorial.Des de la implantació d'aquesta mesura fins a data d'avuiEn total s'ha imposat a 26 persones.Els Mossos d'Esquadra donen una sèrie da les autopistes: