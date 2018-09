El Departament descarta que l'AMPA del Guillem de Montgrí pugui gestionar el menjador escolar

El director dels Serveis Territorials d'Ensenyament a Girona, Martí Fonalleras, va manifestar ahir que el Departament no farà cap moviment perquè l'AMPA de l'escola Guillem de Montgrí, de Torroella de Montgrí, conservi el servei del menjador escolar. Fonalleras va assistir dimecres a una reunió a Barcelona per tractar aquest assumpte on «va quedar molt clar que el Consell Comarcal del Baix Empordà se'n fa càrrec; no hi ha cap altra possibilitat».

El Departament d'Ensenyament es va fonamentar en un informe tècnic per no entrar en cap disputa amb el Consell Comarcal baix-empordanès. Ahir, Fonalleras va concretar que es posarà en contacte amb els membres de l'AMPA per explicar-los el posicionament d'Ensenyament.

El director dels Serveis Territorials va comentar que existia l'opció que l'Ajuntament assumís la gestió del menjador escolar del Guillem de Montgrí i licités el servei. No obstant això, Ensenyament no considera que sigui viable en aquests moments atès que la tramitació d'aquest procés s'allarga molt en el temps. Martí Fonalleras va comentar que, primer de tot, el Consell Comarcal hauria de renunciar a la gestió del servei de menjador del col·legi torroellenc, i el proper ple no és fins a l'octubre. Després s'hauria de comunicar a la Generalitat i l'Ajuntament hauria de rebre'n la gestió i licitar el servei, cosa que implicaria, seguint els terminis que marca la tramitació administrativa, poder tenir l'adjudicatari a mig curs. El delegat confia que el nou decret de menjadors escolars –el vigent és de 1996– aclareixi aquests temes.

D'altra banda, el web del Consell Comarcal del Baix Empordà va actualitzar ahir el llistat dels col·legis als quals ofereixen el servei de menjador les empreses a qui el va adjudicar. Així, a més del Guillem, s'hi han incorporat sis escoles més, de manera que les 37 públiques de la comarca ja estan en mans directes del Consell.