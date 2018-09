Ensenyament dona una informació errònia dels menjadors del Pla de l'Estany

El director adjunt de Serveis Territorials d'Ensenyament, Xavier Vilà, es va confondre en notificar al Diari de Girona que la gestió de 10 menjadors escolars del Pla de l'Estany havia sigut retirada de les AMPAs (Associació de Mares i Pares d'Alumnes). Les famílies seguiran regentant aquest curs escolar, que comença dimecres, les escoles de la comarca que administraven fins ara, tal com va informar ahir el president del Consell Comarcal del Pla de l'Estany, Jordi Xargay. «Hem signat un conveni d'excepcionalitat amb una durada d'un any perquè les AMPAs puguin seguir gestionant els menjadors mentre esperem que es redacti i entri en vigència el nou Decret de menjadors escolars. Si el pròxim curs 2019-2020 el Departament d'Ensenyament encara no ha fet res, aquestes escoles seran gestionades obligatòriament pel Consell Comarcal», va explicar el president.

Xavier Vilà va reconèixer que hi va haver una «confusió» en les comunicacions entre el Consell Comarcal del Pla de l'Estany i Ensenyament. Concretament, fa uns 10 dies, Vilà va preguntar a l'ens quina era la situació actual sobre l'administració dels menjadors escolars i li van especificar que «havien signat totes les AMPAs». «Però no vaig preguntar què era el que havien signat», assegura el director adjunt al territori. «Com que durant els últims mesos el Consell Comarcal ens comunicava que retiraria la gestió dels menjadors a les AMPAs, vaig donar per suposat que el que havien signat era això i no la situació inversa», afegeix. Així, el departament desconeixia totalment i fins ahir no tenia cap constància de l'existència d'aquests convenis i Vilà va assegurar que tampoc sap en quins criteris estan basats.

Les AMPAs del Pla de l'Estany ratifiquen la versió de Jordi Xargay assegurant que la «lluita fins al final» de les associacions i el «compromís amb el projecte» els ha donat «un any de marge» signant els convenis. Una mare de l'AMPA de l'escola El Frigolet de Porqueres, en representació de la resta d'AMPAs de la comarca, va declarar ahir que «ara hem de fer que Ensenyament canviï d'opinió i permeti a les escoles o als consells comarcals seguir fent convenis amb les AMPAs». D'altra banda, el Consell Comarcal del Baix Empordà sí que serà l'encarregat dels menjadors de les 7 escoles en què les famílies gestionaven aquest servei públic, a l'espera de la resolució final del conflicte entre l'ens públic i l'escola Guillem de Montgrí de Torroella de Montgrí.