Ensenyament es proposa reduir els barracons a les comarques gironines

Les comarques gironines arrencaran el curs escolar el 12 de setembre amb 305 barracons repartits en 102 centres educatius, una xifra idèntica a la de l'any passat, perquè se'n deixaran d'utilitzar sis però se n'instal·len sis més. El director territorial d'Ensenyament a Girona, Martí Fonalleras, va mostrar ahir la seva preocupació per l'elevat nombre de mòduls prefabricats i va explicar que «s'haurà de fer un plantejament important» per reduir aquestes xifres, les més elevades de Catalunya.

«No és una situació nova, sinó històrica, però tenim l'obligació de treballar per resoldre-ho», va assenyalar ahir el responsable del Departament a Girona, que assenyala que «les comarques gironines no tenen perquè tenir un percentatge més elevat de mòduls que altres llocs» i que cal treballar per «renovar l'estoc d'escoles» al territori.

Per aconseguir-ho, Fonalleras va apuntar que la Generalitat hauria d'augmentar la inversió perquè «Ensenyament hauria de ser la nineta dels ulls de tots, com més hi puguem invertir, més en treurem».

Aquest curs entraran en funcionament dues noves construccions escolars: l'edifici de Secundària de l'institut escola Mestre Andreu de Sant Joan de les Abadesses, que ja està totalment enllestit i que ha suposat una inversió de 2,1 milions d'euros, i l'Escola Pirineu de Campdevànol, que s'acabarà al desembre. En aquest cas s'hi han invertit 4,9 milions d'euros, i la necessitat d'haver de tractar el subsòl perquè s'hi va trobar fuel ha encarit les obres en més d'un milió, va explicar Fonalleras.

Aquest any han entrat en funcionament 49 actuacions, referents a reforma, ampliació i millora, per valor de 3,5 milions d'euros i s'han realitzat 15 obres menors fins al 31 d'agost.

Pel que fa als projectes en marxa, els instituts de Vilablareix, Caldes de Malavella i l'escola Gegant del Rec de Salt estan en fase de supervisió de projecte, així com l'ampliació de l'institut Josep Brugulat de Banyoles. S'està licitant el projecte per a l'escola Josep de Ribot i Olivas de Vilamalla i en el cas de la Sant Iscle de Vidreres, el consistori ha començat les obres.



Més estudiants i més docents

Dimecres vinent, 123.358 alumnes i 8.890 docents arribaran a les aules de Girona: 72.013 a educació infantil i primària i 51.345 a secundària. En global, són un 2,29% més d'estudiants que el curs passat, si bé l'increment es deu sobretot al creixement de l'alumnat de Secundària. En el cas de l'ESO, per exemple, s'incrementa un 7,61% el nombre d'alumnes.

«Les dades confirmen l'estancament del creixement demogràfic, i traslladen la pressió de l'alumnant cap a Secundària», va assenyalar ahir Fonalleras, que va indicar que les ràtios d'alumnes es mantenen similars a les de l'any passat: a P3 seran de 19,84 alumnes -el 2017/2018 eren 19,46- i en el cas de primer d'ESO, del 26,06 (fa un any eren 26,64).

Per afrontar l'augment dels estudiants de Secundària el reforç més important del professorat es centrarà en els instituts: si Girona encara el curs amb 94 dotacions de docents més (que poden equivaldre a més d'un professional), 87 es destinen a aquesta franja educativa.

De cares a aquest curs, també està previst convocar 5.005 places per estabilitzar les plantilles.



Aposta pels cicles formatius

Respecte els ensenyaments postobligatoris, els últims anys hi ha hagut un augment progressiu dels grups, fins a sumar-ne 77 del curs 2012/2013 fins ara. Actualment hi ha 114 títols homologats en formació professional -amb quatre cicles nous a Girona, Blanes, Roses i Figueres- i les xifres d'alumnat que opta per aquests d'estudis van a l'alça.

El 70% de centres públics que fan formació professional a les comarques gironines l'impartiran en modalitat dual, és a dir, que l'alumne realitza part de l'aprenentatge en un entorn laboral. Aquest curs, l'oferta d'FP dual arriba a 1.159 alumnes repartits en 36 centres, i més de 500 empreses acolliran alumnes mitjançant contracte laboral o beca de formació, segons les dades de la conselleria.