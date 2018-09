Maià dona 30 dies per presentar el projecte del centre d'acollida

El ple de l'Ajuntament de Maià de Montcal d'abans-d'ahir va aprovar per unanimitat una moció que dona 30 dies a l'empresa concessionària de la Generalitat Suara Cooperativa per a la presentació d'un projecte del centre d'acollida de menors tutelats.

Segons va explicar l'alcalde, Joan Gainza (PDeCAT), el ple va ratificar els acords exposats en la reunió amb els veïns del dilluns, dia 3 de setembre. Sobre el projecte, va dir: «Que desglossin si els volen escolaritzar o empadronar». Va resumir: «Que reculli les qüestions que ara desconeixem».

La moció també demana que el nombre de menors acollits al municipi no superi l'1% del cens, uns 5 menors. Això no obstant, va indicar que la relació numèrica entre els acollits i els veïns dependrà d'una comissió formada per entitats, veïns, Ajuntament, Consell Comarcal, la Generalitat i l'empresa concessionària.

Va exposar: «La comissió acordarà un criteri final de la composició d'aquesta casa que definirà quants menors hi poden abrigar». Va explicar que la finalitat de la moció és començar a treballar per a la resolució del cas.

El ple va tractar demanar la dimissió de la directora territorial de Treball, Afers Socials i Família, però al final l'alcalde va aconsellar no fer-ho per no desviar-se de la feina i ho van deixar.