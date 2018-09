Olot dedicarà un carrer a l'home que va dur la llum elèctrica a les cases

L'alcalde d'Olot, Josep Maria Corominas (PDeCAT), va anunciar la presència del president de la Generalitat, Quim Torra, a les Festes del Tura que comencen avui.

Corominas va concretar que Quim Torra estarà en el pregó programat per a les 9 del vespre. Com cada any, el pregó tindrà lloc al balcó de l'Ajuntament. Enguany el farà el grup Carnavalia.

A part de la presència de Quim Torra en molts actes de les festes, l'alcalde va indicar que la Plaça del Mig quedarà oberta i acabada i que el Firal també estarà obert i quasi acabat.

Va apuntar que falta plantar 30 arbres al Firal Petit i posar-hi jocs infantils. Va exposar que la font del final del passeig no estarà oberta per no perjudicar el paviment nou.



La primera bombeta d'Olot

A partir d'avui, Olot tindrà un carrer dedicat a Joan Agustí Surroca. Es tracta de l'home que va dur l'electricitat a les llars d'Olot el 1893.

Abans, amb la col·laboració del seu pare, Josep Agustí, va fer un aprofitament d'aigua per fer energia elèctrica al molí de casa seva, can Gridó de Castellfollit. El 1890, quan va dur energia a la fàbrica Torras de Sant Joan, es va convertir en el primer home capaç de traslladar energia elèctrica de l'Estat.

El 1893, va crear la companyia Agustí i Cuffi i van aconseguir dotar d'electricitat privada les llars olotines. Van encendre la primera bombeta a la plaça del Conill.