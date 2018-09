«Fem propostes a tots els agents per impulsar la responsabilitat social»

Directora de la Càtedra de Responsabilitat Social Universitària de la UdG. Aquest departament es va crear el 2013 amb l´impuls de Càritas Diocesana de Girona i Santander Universidades. Des del principi hi col·laboren l´Ajuntament de Girona, la Diputació de Girona i el Consell Social de la UdG. Aquesta és una de les 34 càtedres amb què compta la UdG per mantenir una estreta i forta vinculació amb el territori.



Quins són els objectius de la Càtedra d´RSU?

Des dels seus inicis, la Càtedra ha estat treballant en tres línies d´actuació bàsiques: la solidaritat, la sostenibilitat i la vinculació amb el món empresarial. A partir d´aquestes línies s´han desenvolupat tres objectius concrets. En primer lloc, contribuir a un model d´innovació, desenvolupament i transformació social que sigui responsable, solidari i sostenible. En segon lloc, esdevenir un referent en el marc de la responsabilitat social, la sostenibilitat i la solidaritat. I finalment, però no menys important, impulsar la Responsabilitat Social en el món empresarial de les comarques gironines.

Cap a quins àmbits s´enfoca la Càtedra?

La Càtedra pretén sensibilitzar la responsabilitat social en diferents àmbits: la universitària (RSU), l´empresarial (RSE), la corporativa (RSC), la institucional (RSI), la de les organitzacions (RSO), la de les administracions (RSA), amb l´objectiu de promoure la sostenibilitat, l´ètica empresarial i institucional i les aliances amb la comunitat. Tot amb l´objectiu d´assolir finalment amb les sinergies de tots, un territori socialment responsable.

Com esteu organitzats?

La Càtedra s´organitza en tres àmbits: solidaritat, sostenibilitat i responsabilitat social, i cada un d´ells té un responsable. A més, hi ha un director o directora de Càtedra que és elegit entre els membres dels tres àmbits. En aquest moment aquesta responsabilitat recau en la meva persona. La Càtedra d´RSU compta també amb un Consell Assessor molt dinàmic, format per 25 persones procedents de la universitat, el món empresarial, organitzacions empresarials, entitats solidàries, institucions i emprenedors socials. Amb aquesta composició pretén assegurar un ampli i ric ventall de sabers, coneixements, sensibilitats i valors que integren la nostra societat. Compta també amb una comissió de seguiment i un grup de col·laboradors cada cop més nombrós.

Quins projectes heu dut a terme?

Fins ara la Càtedra ha centrat el seu treball en tres fronts. El primer és remarcar la importància de la Responsabilitat Social, tant en l´àmbit universitari com a nivell extern de la societat. El segon és promoure l´educació per a la sostenibilitat en l´àmbit universitari, tan necessària per a estimular la consecució dels Objectius de Desenvolupament Sostenible el 2030. I tercer, impulsar que les petites i mitjanes empreses del nostre territori, s´iniciïn o ampliïn el seu compromís amb la Responsabilitat Social Empresarial, facilitant eines per incidir en aquesta finalitat. Recentment la Càtedra d´RSU va publicar la guia Amb Valor Afegit amb la finalitat de clarificar conceptes vinculats a la Responsabilitat Social, assenyalar algunes fases per fer-la efectiva i identificar bones pràctiques portades a terme per petites i mitjanes empreses de les nostres comarques. La guia, a càrrec de Josep M. Canyelles, conegut impulsor de la Responsabilitat Social a Catalunya, va comptar amb la participació activa del nostre Consell Assessor, que va aportar idees i suggeriments per adaptar-los a les necessitats de les nostres petites i mitjanes empreses.

Quins són els propers projectes que teniu pensats?

Amb l´inici d´aquest curs, comencem una nova etapa amb dues actuacions que considerem clau. La primera, molt ambiciosa, consisteix a establir una sèrie d´iniciatives i mecanismes d´actuació per demostrar, de manera científica i a mitjà termini, que la comarca del Gironès pot ser declarada com a Territori Socialment Responsable (TSR) i, posteriorment, intentar-ho amb altres comarques. Aquest procés suposa identificar agents de tots els sectors, públics i privats, i de totes les dimensions, amb la finalitat que puguem analitzar com gestionen i milloren la responsabilitat social. A continuació, caldrà establir un diàleg amb tots ells per analitzar quins podrien ser alguns indicadors comuns que ens permetessin comparar què estem fent, i quin impacte tenen les nostres actuacions. Estem convençuts que totes aquestes actuacions ens permetran generar sinergies, definir els punts forts i els reptes que tenim com a territori i posar en valor el compromís que tenim amb la responsabilitat social.

I el segon projecte?

La segona actuació consistirà a organitzar conjuntament amb la Federació Catalana de Voluntariat Social de les nostres comarques Tertúlies-sopar Socials el primer dijous de cada mes, per debatre, tot fent un pica-pica, temes que considerem d´actualitat i interès social i promoure el valor de la solidaritat entre la població. Les temàtiques seran molt diverses, amb la finalitat d´arribar a diferents àmbits.

On es faran aquestes tertúlies-sopar?

Les Tertúlies-sopar Socials es faran a La Rosaleda i l´elecció d´aquest espai no és casual, ja que es tracta d´un cafè-restaurant de la Fundació Ramon Noguera: un espai de formació i ocupació on persones amb discapacitat intel·lectual aprenent hostaleria. Tenint en compte l´aforament del local, cada trobada caldrà limitar-la a unes 40 persones, però considerem que és un nombre molt adequat per facilitar que tothom pugui intervenir i que el debat sigui ric i estimulant.