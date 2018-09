El 2017 es va tancar amb 47 morts de sinistre viari, 4 passades 24 hores

L'any 2017 es va tancar amb 47 morts a conseqüència d'un accident de trànsit a les comarques gironines. Es tracta de quatre persones més que les que es van fer públiques al tancament d'any, ja que les dades de l'anuari estadístic del Servei Català de Trànsit (SCT) inclouen les persones que han mort en el moment o en els 30 dies següents al sinistre viari.

Segons les estadístiques del SCT es considera mort en l'àmbit viari aquell que ho ha fet en el moment de l'accident o dins les 24 hores següents. Els Mossos d'Esquadra de Trànsit que s'encarreguen d'un sinistre viari en fan l'atestat. Fan el seguiment de les persones que han quedat ferides greus durant les 24 hores següents i després fan l'atestat corresponent del succés. Les estadístiques de Trànsit també inclouen en el seu Anuari l'anomenat «mort a 30 dies», que és aquella persona que com a conseqüència de l'accident mor en el moment de l'accident o dins dels 30 dies. Fet que provoca un increment del nombre de víctimes mortals respecte als de 24 hores, passant de 43 a 47 en el cas de la demarcació de Girona. Dels 43 morts a 24 hores; 33 van morir en un accident que va produir-se en una via interurbana; mentre que els 10 restants, van patir el succés en una via urbana.

L'increment del nombre de víctimes mortals, si s'analitzen els morts a 30 dies per demarcació, mostra que una persona més va patir un sinistre viari en via interurbana i va acabar perdent la vida més tard, i tres més ho van fer fruit d'un sinistre viari en via urbana.



Més sinistralitat urbana

L'Anuari estadístic del Servei Català de Trànsit descriu també en el cas d'accidents amb morts a 24 hores les dades de sinistralitat globals del 2017 a Girona. En total van produir-se fins a 1.255 accidents amb víctimes en zona interurbana. De mortals, n'hi va haver 27, amb 33 morts. Fins a 112 persones van resultar ferides greus i 1.731, de caràcter lleu.

Pel que fa a la sinistralitat en via urbana, aquesta va ser molt més destacada, ja que van produir-se fins a 1.421 sinistres amb víctimes. Deu d'ells van ser mortals, amb deu víctimes mortals. Fins a 116 persones van resultar ferides greus i 1.657, lleus. Unes dades que faciliten les policies locals dels municipis on n'hi ha, o bé els Mossos d'Esquadra en petits pobles que no compten amb el seu cos de seguretat.



43 morts més a 30 dies

Si s'analitzen les xifres globals de tot Catalunya, cal dir que la demarcació ocupa el segon lloc pel que fa a la sinistralitat. Un 14,01% dels sinistres viaris amb víctimes van ser en aquesta demarcació i un 7,85% dels urbans, també.

A tot Catalunya, si s'observen les dades referents al nombre de morts a 24 hores, cal destacar que es van produir fins a 27.052 accidents amb víctimes; 213 d'ells van ser mortals, amb el resultat de 240 morts. Fins a 1.951 persones van resultar ferides greus i 34.216 de caràcter lleu. Unes dades que mostren tant els accidents que van tenir lloc en vies urbanes com en interurbanes. Si s'observen les dades dels finats a 30 dies, es mostra que el nombre de víctimes mortals és més elevat, passant de 240 -a 24 hores- a 283. 43 persones més que els registrats a 24 hores.