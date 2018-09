El terrorista que va sobreviure a Alcanar declara que hauria acudit a la policia si la casa no hagués explotat

El terrorista que va sobreviure a l'explosió de la casa d'Alcanar el 16 d'agost de l'any passat va declarar davant l'Audiència Nacional que si l'immoble no hagués saltat pels aires, el mateix dia hauria anat a confessar el que estaven a punt de fer els seus companys als seus pares i a la policia. Mohammed Houli Chemlal ho va explica d'aquesta manera al magistrat que li pren declaració en unes gravacions de so que s'han filtrat per primer cop als mitjans de comunicació, i en què atribueix la responsabilitat a l'imam Abdelbaki Es Satty, que, diu, els va rentar el cervell i fins i tot els drogava.

En la gravació, Houli Chemlal afirma que quan va arribar a la casa d'Alcanar, va començar a dubtar sobre els atacs, i que els seus companys ho van notar. A partir d'aquí assegura que van canviar amb ell, que el miraven malament i que no li explicaven res. Afirma que dormia fora de la casa perquè tenia por que el matessin. En altres gravacions explica que l'aproximació de l'imam de Ripoll a alguns dels membres de la cèl·lula va començar dos anys enrere, però que la radicalització no es va produir fins dos mesos abans de l'atemptat.