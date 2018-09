Els Bombers han rescatat sis boletaires des del maig

Des del mes de maig fins al dia 5 de setembre, els Bombers de la Generalitat ja han dut a terme un total de sis actuacions de recerca de boletaires, tres d'elles a les comarques gironines. Dues han estat a l'Alt Urgell, una a l'Alt Empordà, una altra al Berguedà i dues al Ripollès. Degut a la meteorologia, enguany s'ha avançat la temporada de bolets i, per això, els Bombers preveuen que pugui haver-hi encara un increment de les actuacions de recerca i rescat de boletaires.

De fet, segons les dades dels Bombers, l'any 2017 –una de les pitjors temporades boletaires-, des del mes d'abril fins al novembre es van realitzar un total de deu rescats. En canvi, l'any 2016 els Bombers van realitzar 47 recerques de juliol a desembre. Els Bombers han volgut recordar els consells de seguretat per a boletaires com són la planificació de la sortida, portar l'equipament adequat, portar mapes i sistemes tecnològics o adaptar l'activitat a la condició física i l'edat.

A causa de les abundants pluges d'aquesta primavera i estiu, la temporada boletaire s'ha avançat, i això ha provocat que els boscos ja es comencin a omplir dels primers boletaires. En conseqüència, la feina dels Bombers també s'ha intensificat i, des del mes de maig, ja han realitzat un total de sis actuacions per recerca de boletaires.

Davant d'aquesta situació, els Bombers han volgut difondre consells de seguretat per als boletaires. D'entrada, el cos d'emergències demana que es planifiqui la sortida amb antelació i que es tingui en compte la previsió meteorològica. També recomanen portar l'equipament adequat, menjar i aigua. A més, informen que la roba de colors vius pot facilitar la localització en cas de pèrdua.

Altres consells que donen són que els boletaires portin mapes i sistemes tecnològics que sàpiguen utilitzar correctament, ja que permetran a la persona perduda orientar-se i trucar al 112.. Alhora demanen que no es vagi sol i que es mantingui en tot moment el contacte visual o verbal amb els acompanyants.

També recomanen que es prenguin punts de referència per ajudar a orientar-se, com ara camins o barrancs. Finalment, els Bombers també expliquen que és important planificar l'hora de la tornada, ja que ara el dia és més curt, per arribar al punt de partida abans que es faci fosc.