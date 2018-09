La Costa Brava aposta per l'accessibilitat a les platges

Sant Antoni de Calonge (Baix Empordà) és un dels 22 municipis costaners gironins que ha optat per adaptar les seves platges al turisme inclusiu. Concretament a la platja de la Torre Valentina ofereix fins a set cadires adaptades perquè la gent amb mobilitat reduïda pugui banyar-se amb normalitat, tal com explica la coordinadora de l'àrea de turisme de Sant Antoni, Meritxell Serra. Una de les usuàries és la Laura Gonzàlez, que des de fa gairebé 17 anys va a la platja de Torre Valentina, detalla la seva mare, Fina Agustí. De fet, la Fina explica que al principi havien de portar la seva pròpia cadira, "però poc a poc l'Ajuntament ha millorat" l'accessibilitat i ara ja no cal que portin res més que el banyador. Una vegada la Fina i la Laura arriben a la platja, un equip de socorristes ajuden a la mare a traslladar la seva filla de la cadira de rodes normal a una cadira especial per anar a l'aigua. Després l'acompanyen fins a l'aigua i es banyen amb ella per vigilar-la. Quan es cansa, l'acompanyen fins a la sorra i tornen a fer el canvi a la cadira habitual.

La Fina Agustí admet que sense aquest servei d'acompanyament, ella no podria portar a la seva filla a la platja cada dia perquè "pesa pràcticament més que jo". Abans necessitava sempre que un familiar l'ajudés, però des que hi ha aquest servei, la mare de la Laura està més tranquil·la perquè sap que "arribes aquí i tens algú pendent d'ella".

La Berta Rigau és una socorrista de Torre Valentina. Normalment sempre acompanya a la Laura a l'aigua perquè "està acostumada a banyar-se amb el mateix socorrista". Quan la Laura arriba cada matí a la platja, la Berta explica que ja "crida des del passeig" i quan arriba els hi fa "abraçades" . La Berta assegura que per a ella "és gratificant" ajudar a la Laura a "fer una cosa tan simple com és anar a la platja".

Aquest gest tan simple és "una satisfacció" per a la Fina que veu que la seva filla gaudeix molt a l'aigua. La mare explica que "només de veure-li la cara, ho diu tot". Normalment s'hi està entre mitja hora i una hora. Una vegada dins de l'aigua, la Berta la treu de la cadira i li posa un flotador fet de 'porexpan' que l'ajuda a flotar.

Com la Laura, hi ha molts altres usuaris que han trobat a Torre Valentina el seu espai on poder-se banyar. A més, la Meritxell Serra explica que l'aposta de Sant Antoni de Calonge per al turisme inclusiu és especialment important, perquè de les set cadires amb què compten n'hi ha de diferents tipologies que s'adapten als problemes de modalitat que tingui cada persona.

A banda de les cadires amfíbies, en aquest espai de Torre Valentina hi ha una grua, una dutxa adaptada, una passarel·la que connecta el passeig fins a l'aigua i també un espai d'ombra. La Meritxell afirma que és important tenir aquest espai perquè moltes vegades la gent amb problemes de mobilitat té la pell delicada i no pot estar molta estona al sol.

Però aquest servei d'accessibilitat no només està pensat per a persones amb mobilitat reduïda. La coordinadora de l'àrea de turisme indica que també està pensat perquè l'utilitzi gent gran o embarassades.

El turisme inclusiu a la Costa Brava

Més enllà de millorar l'accessibilitat a les platges, la Costa Brava ha engegat una campanya per convertir-se en un destí de turisme inclusiu. Segons un estudi que ha realitzat el Patronat de Turisme de la Costa Brava, els municipis gironins compten amb una important oferta de lleure accessible per a diferents públics. Aquest estiu ja es podia practicar vela, submarinisme, 'snorkel', pàdel surf, caiac fluvial i moltes altres activitats de forma adaptada.

A més, les oficines de turisme dels diferents municipis també compten amb material adaptat i es preveu que properament tinguin un mapa de la demarcació amb relleu per tal que les persones amb problemes de visió puguin resseguir-lo amb els dits. Aquest plànol oferirà 25 punts imperdibles de les comarques gironines.

A més, hi ha diferents museus que també han començat a adaptar les seves visites a diferents tipus de discapacitat. Les ruïnes d'Empúries ja estan condicionades perquè una persona amb cadira de rodes pugui seguir el recorregut sense problemes i la majoria de llocs també ofereixen audioguies per a persones invidents.

Més enllà dels destins de costa, aquesta adaptació arriba a tots els municipis de la demarcació. Per exemple també es pot fer parapent, un vol en globus per la Garrotxa, fer tallers d'equitació o anar al túnel del vent d'Empuriabrava. Totes aquestes activitats també estan adaptades per a diferents discapacitats.

Manual de les bones pràctiques

Per contra, el Patronat de Turisme ha detectat que encara falta un alt grau de sensibilització per part dels hotels i restaurants a l'hora d'oferir serveis adaptats. L'informe realitzat pel Patronat ha detectat que no hi ha cap restaurant de la demarcació que compti amb una carta per a persones invidents i que l'oferta d'allotjament és molt minsa.

Per aquest motiu, des del Patronat han engegat un projecte per redactar un manual de bones pràctiques que repartiran als establiments. Amb això es vol sensibilitzar als empresaris de la importància d'aquest tipus de turisme i també destruir estigmes a l'hora d'atendre'ls.

A més, des del Patronat indiquen que el turisme adaptat podria comportar una desestacionalització de la Costa Brava. També destaquen que és un públic suculent per als hotelers, ja que normalment viatgen en grup i això comporta que un sol client reservi més d'una habitació.

Alguns dels beneficis que també aporta aquest turisme és que és un públic molt fidel. Per això, quan descobreixen un punt en què els tracten bé i ofereixen tots els serveis que necessiten, repeteixen els estius següents.

Segons el Patronat de Turisme, la demarcació de Girona està preparada a molts nivells però falta difondre aquesta destinació dins dels touroperadors especialitzats en turisme adaptat. De tota manera, el Patronat també demana un augment de l'oferta d'allotjament abans no començar a vendre la destinació.