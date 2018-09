Dos avions aterren d'emergència a Girona per assistir dos passatgers

Dos avions van haver d'aterrar d'emergència ahir al matí a l'aeroport de Girona-Costa Brava després que dos passatgers necessitessin assistència mèdica. Un dels vols cobria la ruta Budapest-Madrid i es va haver de desviar i aturar durant una hora a l'aeròdrom de Vilobí d'Onyar, perquè els serveis sanitaris poguessin atendre el passatger que hi viatjava a bord.

Just abans, una altra aeronau de la companyia Ryanair va haver de fer el mateix, quan va demanar preferència per aterrar, ja que una nena es va trobar malament i va necessitar assistència, tal com van explicar els representants dels controladors aeris.

Aquest col·lectiu va aprofitar per criticar a través de les xarxes socials -en aquest cas a través de Twitter- que l'aeroport suprimís el servei mèdic i que, per tant, ara s'hagi de trucar al 061 i esperar entre 15 i 20 minuts fins a l'arribada de les ambulàncies. En els dos casos els passatgers es troben en bones condicions.