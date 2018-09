Ensenyament farà la matèria de Cultura Religiosa tot i topar amb l'Església

El Departament d'Ensenyament podria modificar l'assignatura de Religió en els propers cursos si s'acaben desenvolupant els plans de l'actual conseller, Josep Bargalló, que aposta per introduir una nova matèria que expliqui les diferents religions que hi ha a la societat. D'aquesta manera, s'unificarien les diferents creences en una sola assignatura i es donaria resposta a la diversitat cultural amb què compta l'alumnat català.

En principi, aquesta assignatura ja es pot estudiar en alguns centres concertats de Catalunya, però no s'ha pogut desplegar en el sistema públic perquè hi ha un acord entre l'Estat espanyol i l'Església per assegurar que s'ofereixi religió catòlica en tots els centres del territori espanyol. Davant d'aquest acord, el govern català es mostra «convençut» que al final podran aprovar la creació de la nova assignatura. Segons Bargalló, «si aquesta matèria no existeix, no gaire lluny en tindrem de totes les religions», i això pot ser un problema per a les escoles, segons el titular del Departament. Per això, el conseller aposta per crear cultura religiosa per tal que serveixi perquè «els nostres alumnes sàpiguen i puguin conèixer la diversitat religiosa del nostre país».

En paral·lel, el conseller va anunciar ahir que el Departament està preparant «un pla de renovació d'equipament educatiu» en què es planteja quins centres escolars necessiten una reforma urgent. Bargalló va mostrar la seva preocupació per «l'estat de segons quines escoles construïdes als anys 30, 40, 50, 60 o 70», i per això preveu que de cara als propers pressupostos ja hi hagi una partida destinada a la reforma integral d'alguns d'aquests centres. «Em preocupen més les escoles velles que no s'han arreglat, que no pas el nombre de mòduls prefabricats».

El conseller va voler prioritzar aquestes inversions abans de començar l'edificació d'alguns dels centres que actualment estan en barracons. De tota manera, Josep Bargalló va indicar que en aquest pla s'hi inclourà part de les escoles i instituts que també fa anys que estan en mòduls prefabricats, però que es valorarà exclusivament l'estat de les instal·lacions.

Pla Educatiu d'Entorn a Ripoll

Ensenyament preveu desplegar un nou Pla Educatiu d'Entorn a Ripoll al llarg d'aquest curs escolar. Aquest programa pretén coordinar els centres escolars amb les activitats de lleure i esportives per tal de garantir la inclusió de tots els alumnes. L'objectiu d'aquest projecte és cosir les ferides que es van ocasionar a Ripoll arran de l'atemptat del 17 d'agost i evitar futurs casos de radicalització islàmica. En paral·lel al desplegament del nou pla educatiu, les escoles de Ripoll oferiran cursos per aprendre l'àrab com a activitat extraescolar. Aquesta iniciativa, que ja s'aplica en molts altres centres escolars d'arreu de Catalunya, respon a la voluntat del govern català de satisfer una demanda per mostrar la pluralitat cultural en determinats territoris.

Pel que fa al Pla Educatiu d'Entorn, és una estratègia que ja s'aplica en d'altres municipis amb problemes de convivència. Un objectiu clau que tenen aquests plans és incloure la família dins de la comunitat educativa per tal de garantir una continuïtat de l'ambient que viuen els alumnes a l'escola i a casa seva. Dins del pla també s'hi involucren clubs esportius i entitats de lleure.