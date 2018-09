L'operatiu contra les falsificacions de luxe s'estén de la Jonquera a Lloret

La Guàrdia Civil continua perseguint les falsificacions d'articles de luxe. Si aquest dijous va muntar un operatiu a la Jonquera que va acabar amb centenars d'objectes comissats, ahir va ser el torn de Lloret de Mar.

En aquesta població hi ha botigues de records on també es ven roba de reconegudes marques, entre elles la que aquesta setmana està sota el focus de la policia: la firma de luxe Michael Kors, que té com a insígnia les lletres MK i que compta amb productes com les bosses de mà, que oscil·len entre els 100 i 400 euros.

Els agents que porten a terme l'operatiu, una cinquantena de Girona, es van desplaçar ahir fins a la població turística de Lloret de Mar i van escorcollar mitja dotzena de botigues del centre del municipi. La seva tasca principal passava per localitzar productes presumptament falsificats de la marca de luxe Michael Kors. Es tracta de la firma que ha interposat una denúncia contra els danys a la propietat intel·lectual i que va propiciar aquest dijous l'inici del primer dia d'operatiu a la Jonquera, localitat fronterera on sovint es fan dispositius policials contra el contraban i les falsificacions.

En aquest primer dia de dispositiu policial, es van denunciar cinc responsables de botigues per delictes contra la propietat intel·lectual i es van comissar centenars d'objectes falsificats, la majoria bosses de mà.

Ahir, els agents desplaçats fins a Lloret de Mar van tornar a estar acompanyats del pèrit de l'empresa que ha denunciat els danys a la seva imatge, que es va encarregar, un cop localitzats els objectes presumptament copiats de la marca, a certificar un per un l'autenticitat o falsedat de l'objecte.

L'operatiu a la localitat de la Costa Brava va començar pels volts de dos quarts d'onze del matí, quan diversos vehicles es van personar davant de les botigues. Els comerços dedicats sobretot a la venda de souvenirs, roba, complements i productes esportius, entre d'altres, estan situats als carrers Riera i Potosí.

La Guàrdia Civil va denunciar diversos responsables de les botigues per infraccions a la propietat intel·lectual, ja que tenien productes falsificats a la venda i, per altra banda, van comissar centenars de productes, sobretot bitlleteres i bosses de mà.

A Lloret de Mar, el dia 6 d'agost la Guàrdia Civil ja va fer un altre dispositiu similar. Va comissar 5.490 peces de diverses marques comercials en 12 locals comercials. Les infraccions, però, aquí van ser per contraban.