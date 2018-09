Més de 200 campanyes aquest mes de setembre

Aquest mes de setembre s'han programat més de 200 campanyes de donació de sang a tot Catalunya per arribar al nivell òptim de reserves un cop superat l'estiu. A banda de a l'hospital Josep Trueta de Girona, a les comarques gironines hi ha previstes diverses col·lectes els propers dies. Avui és el torn del Centre Cívic de Campdevànol, per exemple, i dimecres es podrà donar sang a la sala d'exposicions La Caixa de Santa Cristina d'Aro i al centre cívic de Can Ninetes, al barri de Santa Eugènia de Girona.