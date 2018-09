Desenes de colles es van concentrar a la plaça del Carme per iniciar una passejada per la ciutat al ritme dels timbalers. La tamborrada del primer dia és ja un acte tradicional seguit per la gent que segueix la festa. El seguici de colles va recórrer els principals carrers i places i el Firal, obert ahir després de mesos d'obres. La tamborrada va arribar fins al Firalet, on ja de fosc va tenir lloc el pregó de la Carnavalesca.