La CUP crida a una onada de mobilitzacions tota la tardor

La CUP ha fixat la Diada del proper dimarts com a punt de partida de les mobilitzacions que hi haurà durant tota aquesta tardor. Des del partit anticapitalista criden a la gent a «sumar-se» a les manifestacions que hi hagi i reivindiquen que han de servir per «escalfar motors contra els judicis antidemocràtics». El portaveu de la formació, Lluc Salellas, va deixar clar que per aconseguir la independència «cal estar organitzats i empènyer des dels carrers». «Aquesta onada de mobilitzacions s'ha d'allargar tota la tardor tant les que són més locals com les més massives», va reblar Salellas. Tot plegat en una marxa en la qual van participar unes 200 persones i que va recórrer el Barri Vell de Girona durant uns 45 minuts.

«La tardor passada es va demostrar que només amb l'acompanyament des del carrer es pot arribar a una solució democràtica per a Catalunya». «Nosaltres hem defensat sempre que si volem la independència hem d'estar mobilitzats i organitzats», va assenyalar Salellas.