Diada 2018: Agenda a totes les localitats

Agenda 10 de setembre



AMER

Música i parlaments A 2/4 de 9 de la nit a la plaça música amb el grup d´Amer i després parlaments amb Lluc Salellas.

ARBÚCIES

Manifest A 2/4 de 10 de la nit a la plaça de la Vila lectura del manifest i recital la coral Amethysta.

BANYOLES

Ofrena A les 7 de la tarda a la plaça Major ofrena floral davant de l´escultura Catalan Power.

- A 1/4 de 8 del vespre parlaments de les autoritats.

- A 2/4 de 8 del vespre cantada dels Segadors a càrrec de la coral Veus de l´Estany i actuació de l´Esbart Dansaire. Es finalitzarà l´acte amb una sardana de germanor.

BEGUR

Pujada al castell A 2/4 de 12 de la nit a la plaça de la Vila pujada al castell amb torxes i hissada de la bandera.

BELLCAIRE D´EMPORDÀ

Sopar A 2/4 de 9 de la nit sopar a la plaça dels Comptes d´Empúries i música en viu.

BLANES

Marxa de les Torxes A 2/4 d´11 de la nit marxa de les torxes pels carrers de la vila amb lectura de manifest i ences d´espelmes al passeig Cortils i Vieta i ofrena al monument de Lluís Companys.

- A les 12 de la nit hissada de l´estelada a Sa Palomera.

BORDILS

Hissada A les 8 del vespre hissada de bandera i lectura de manifest i tot seguit sopar popular a la fresca a la pista vella.

- A 3/4 de 10 de la nit sardanes.

BREDA

Hissada A 2/4 d´11 de la nit concentració i plantada de gegants a la plaça de la Vila i des d´allà cercavila fins a l´ermita de Santa Anna on es procedirà a la lectura del manifest i l´enlairada de la senyera.

CAMPDEVÀNOL

Marxa de les Torxes A 2/4 de 10 de la nit concentració a la plaça Mirador per fer la marxa de les torxes des del carrer Teuleria fins a la plaça de la Dansa.

CASSÀ DE LA SELVA

Marxa de les Torxes A 2/4 de 10 de la nit des de la plaça de la Coma marxa de les torxes passant pel carrer Majore fins a la plaça de la Coma.

CASTELLÓ D´EMPÚRIES

Marxa de les Torxes A les 9 de la nit concentració a la plaça Jacint Verdaguer i després marxa de les torxes i manifest.

EL PORT DE LA SELVA

Marxa de les Torxes A la nit marxa amb hissada de la senyera, encesa del llaç, botifarrada i posteriorment concert musical.

GIRONA

Marxa de les Torxes A 2/4 de 10 de la nit a les escales de la Catedral Marxa de les Torxes amb el concert de Gemma Humet. A continuació hi haurà l´inici de la Marxa de torxes amb l´ambientació de la Fal·lera Gironina i Diables de ­l´Onyar. A l´arribada a la plaça del Vi hi haurà la lectura del manifest, Cant dels Segadors, concert de Caïm Riba i traca final amb els Diables de l´Onyar.

LA BISBAL D´EMPORDÀ

Marxa de les Torxes A 2/4 de 9 de la nit marxa de les torxes des de la plaça de la Llibertat.

- A 1/4 de 10 de la nit arribada a la biblioteca municipal i lectura del manifest i cant dels Segadors.

- A 2/4 de 10 de la nit sopar.

- A les 11 de la nit concert amb Clau de Lluna Revival i Vegegal Jam.

LLORET DE MAR

Marxa de les Torxes A 2/4 de 10 de la nit a la Dona Marinera sortida de la Marxa de les Torxes fins a la plaça de la Vila on es farà la hissada de l´estelada, lectura del manifest i cant dels Segadors.

HOSTALRIC

Marxa de les Torxes A les 10 de la nit marxa de les torxes per la independència de la Torre dels Frares al castell.

l´estartit

Hissada A les 8 del vespre a la plaça The Beatles hissada de la senyera i tot seguit lectura de manifest amb motiu de la Diada Nacional de Catalunya i cant dels Segadors interpretat per la coral Les Veus de L´Estartit.

PALAMÓS

Marxa de les torxes A les 10 de la nit davant del monument dels pescadors al passeig del Mar concentració de la marxa.

PALS

Representació A les 10 de la nit a Ca la Pruna representació teatral amb lectura de textos i la participació dels Miquelets del Memorial 11 de Setembre de 1714.

RIBES DE FRESER

Marxa de les torxes A 2/4 de 9 de la nit inici de la marxa al castell de Sant Pere fins a la plaá de l´Ajuntament amb els Dracs i Diables de la Vall de Ribes i després lectura del manifest.

RIUDELLOTS DE LA SELVA

Manifest i homenatge A les 7 de la tarda davant l´Ajuntament lectura de manifest, hissada d´estelada i cant dels Segadors i tot seguit sardanes amb La Principal de Porqueres.

- A les 8 del vespre a la sala polivalent homenatge a l´Estelada amb la participació del cantautor Conrad Sala, que interpretarà un recull de cançons, Lluc Salellas, periodista i politòleg, i Josep Manuel López Gifreu, alcalde de Colomers.

SANT FELIU DE GUÍXOLS

Marxa de les Torxes A la nit des de Salvament sortida de la marxa de les torxes.

SANT HILARI SACALM

Marxa de les Torxes A les 10 de la nit marxa de les torxes des de la plaça Jacint Verdaguer fins a la plaça General Moragues.

VERGES

Cantada A les 10 de la nit a la plaça Onze de Setembre cantada d´havaneres amb Xicranda.

<h2>DIADA</h2>

AMER

Lectura A 1/4 de 12 del migdia concentració al monument de 1714, lectura del manifest, cercavila i després gegants i grallers.

ARBÚCIES

Ple extraordinari A les 11 del matí a l´Ajuntament ple extraordinari per aprovar la denominació de plaça de l´U d´Octubre de l´actual espai de Can Quiquet.

BESALÚ

Pedalada A les 9 del matí al pavelló 12a edició de la Desfrenada, la pedalada nacional de Catalunya.

BLANES

Hissada senyera A les 11 del matí al balcó principal de l´Ajuntament hissada de la senyera i cant dels Segadors.

- A 2/4 de 12 del migdia al monument de Lluís Companys ofrena.

- A les 8 del vespre a l´escenari del banc dels músics sardanes amb la cobla La Flama de Farners.

BREDA

Ofrena floral A les 11 del matí ofrena floral al monument de mossèn Pere Ribot a la plaça de l´església i després vermut al pati de l´Abadia ofert per ERC.

CAMPDEVÀNOL

Cantada A les 6 de la tarda a la plaça Antoni Maria Claret cantada d´havaneres amb el grup Terral.

CASTELL D´ARO

Acte polític i ofrena A 2/4 de 12 del migdia a la plaça Lluís Companys acte, ofrena i concert.

COLERA

Pujada senyera A 2/4 de 8 del matí pujada de la senyera a l´emita de Sant Miquel amb sortida des del parc infantil Tramuntana.

- A 2/4 de 12 del migdia audició de sardanes a la plaça Pi i Maragall amb la cobla Costa Brava.

CORNELLÀ DEL TERRI

Acte institucional A 2/4 d´11 del matí davant de l´Ajuntament acte institucional i seguidament actuació musical de la Coral Veus de l´Estany i vermut.

FIGUERES

Ofrena A les 10 del matí a la plaça Frederic Marés davant del monument als Drets desl Pobles ofrena floral.

HOSTALRIC

Ofrena A les 10 del matí esmozar a la Domus Sent Soví.

- A 2/4 de 12 del migdia ofrena floral al claustre de l´Ajuntament, manifest i cant de l´himne.

LA BISBAL D´EMPORDÀ

Concert A les 7 de la tarda a la plaça Major concert amb Senyor Mit.

LES PLANES D´HOSTOLES

Hissada A les 8 del matí sortida des de la plaça Nova per anar a hissar la senyera al castell d´Hostoles.

- A 2/4 de 10 del matí esmorzar a la Font de Can Music.

LES Preses

Hissada A les 11 del matí hissada de la bandera a l´inici del passeig Girona, cant de la Senyera i ball amb l´Esbart Marboleny.

LLAGOSTERA

Acte de germanor A les 10 del matí acte de germanor i esmorzar popular a Terra Negra.

- A les 12 del migdia a la sala de plens de l´Ajuntament acte institucional amb la participació de l´escola de música del Casino Llagosterenc.

- A les 7 de la tarda a la plaça Catalunya audició de sardanes.

- A les 9 de la nit sopar del Casino Llagosterenc a la plaça Catalunya.

- A les 10 de la nit a la plaça Catalunya havaneres amb Els Cremats.

LLAnçà

Ofrena A les 11 del matí a la plaça Catalunya ofrena floral al monument Catalunya i tot seguit cant coral a càrrec de la coral Palandriu.

- A les 12 del migdia a la plaça Major cant dels Segadors i sardanes amb la cobla Baix Empordà.

LLORET DE MAR

Acte institucional A les 11 del matí des del carrer de Sant Pere cercavila.

- A 3/4 de 12 del migdia a la plaça de la Vila concert coral, ofrena, cant dels Segadors amb les corals lloretenques i parlaments.

NAVATA

Manifest A les 10 del matí lectura de manifest, pomes de Jaume Subirós i cant dels Segadors.

OLOT

Acte A les 10 del matí davant de l´Ajuntament acte de commemoració de la Diada.

PALAFRUGELL

Hissada A les 11 del matí als jardins de Can Bech arribada de la cercavila i actuació castellera i després hissada de la Senyera al so d´Els Segadors i cant coral.

- A 2/4 d´1 del migdia als jardins de Can Bech sardanes i vermut.

PALAMÓS

Actes oficials A les 11 del matí inici del programa de la Diada amb una cercavila per Palamós protagonitzada per la Colla Gegantera i Grallers i que anirà de l'Ajuntament de Palamós a la plaça de Catalunya.

- A 2/4 de 12 del migdia Ball de Gegants, la lectura del Manifest, hissada de la senyera i el Cant dels pobles a càrrec d'una coral conjunta formada per les corals palamosines. L'ofrena floral al monument al poema de Ventura Gassol «Les tombes flamejants» i el cant Els Segadors.

PALS

Pujada A 2/4 de 9 del matí amb sortida des de la plaça Catalunya Pujada a Peu a Quermany.

RIBES DE FRESER

Ofrena A les 11 del matí ofrenes florals, lectura de poemes, manifest i cant dels Segadors al monument Joan Triadú.

RIPOLL

Ofrena A les 11 del matí a la plaça Abat Oliva galejada dels Pedrenyalers i Trabucaires de Ripoll.

- Seguidament al monestir de Santa Maria glossa de la diada amb Modest Moreno i ofrena de les entitats i la vila de Ripoll a la tomba del Comte Guifré. Cloenda de l´alcalde, Jordi Munell i acompanyament musical de Modest Moreno i Simon Roberts, orgue.

ROSES

Pujada A 2/4 de 9 del matí des de la plaça de l´Església pujada al Pic de l´Àliga.

SANT FELIU DE GUÍXOLS

Ofrena A les 9 del matí ofrena floral a la tomba del president Irla amb acompanyament de l´orquestra de Cambra de Sant Feliu.

- De les 10 del matí a les 12 del migdia sala de plens oberta per contemplar la Senyera de Rafael Patxot.

- A les 11 del matí lectura del manifest davant de l´Ajuntament.

- A la 1 del migdia ofrena floral al bust del president Irla i lectura del manifest a la Rambla de la Generalitat.

SANT FELIU DE PALLEROLS

Hissada A les 8 del matí sortida des de la plaça El Firal cap al castell d´Hostoles on es farà l´enlairament de la senyera i manifest.

- A 2/4 de 10 del matí esmorzar de germanor a la Font de Cal Music.

SANT GREGORI

Concert i dinar A 2/4 d´1 del migdia a l´Espai la Pineda concert de la coral de Sant Gregori i tot seguit lectura del manifest a càrrec de l´Hereu i la Pubilla.

- A la 1 del migdia dinar popular i tot seguit sardanes amb la cobla Principal de Porqueres.

SANT HILARI SACALM

Ofrena i sardanes A 2/4 d´11 del matí a la plaça General Moragues ofrenes florals i sardanes amb la cobla Berga Jove.

SANT JOAN LES FONTS

Hissada A partir de 2/4 de 8 del vespre pujada a la Torre Canadell per hissar una estelada i tot seguit acte amb parlaments.

SANT JULIÀ DE RAMIS

Acte institucional A les 11 del matí a la plaça Ú d´Octubre.

- A 2/4 de 12 del migdia actuació dels Cantaires de Sarrià de Ter.

- A les 12 del migdia marxa cap a la concentració de la Diada.

SANTA COLOMA DE FARNERS

Sardanes A 2/4 de 6 de la tarda a la plaça Farners sardanes amb La Flama de Farners.

SANTA CRISTINA D´ARO

Música i parlaments A 1/4 de 9 de la nit a la plaça President Irla concert de la coral de Santa Cecília.

- A 3/4 de 9 de la nit parlaments.

- A les 9 de la nit actuació de la colla castellera Minyons de Santa Cristina i havaneres amb el grup Terra Endins.

SARRIÀ DE TER

Sardanes i acte A 2/4 de 10 del matí a la plaça Salvador Genís i Bosch sardanes.

- A 2/4 d´11 del matí acte institucional de la Diada i esmorzar popular al preu de 2 euros.

torroella de montgrí

Activitats A les 2 de la tarda a partir de les 10 del matí i durant tot el dia al passeig Catalunya trobada de puntaires.

- A les 11 del matí a la plaça del Lledoner manifest i cant dels Segadors interpretat pel Cor Anselm Viola i la Coral del Recer.

- A 3/4 de 12 del migdia des de l´estació d´autocars sortida dels autobusos cap a Barcelona.

- A les 6 de la tarda a la plaça Espanya audició de sardanes amb la cobla Foment del Montgrí.

- A 2/4 de 9 de la nit a la plaça Espanya sopar i tot seguit ball amb Love me tender.

VIDRERES

Trobada i ofrena A les 10 del matí a Terranegra trobada entre els municipis de Tossa de Mar, Llagostera, Caldes de Malavella i Vidres i esmorzar popular.

- A 2/4 d´11 del matí a la plaça Onze de Setembre sardanes amb la cobla Santa Maria.

- A 2/4 de 12 del migdia a la plaça Onze de Setembre concentració i ofrena floral.

- A les 12 del migdia al mateix espai ofrena i lectura de manifestos amb la participació de l´escola municipal de música i la cobla Santa Maria de Blanes.

VILADRAU

Manifest A 1/4 de 2 del migdia lectura del manifest i cant dels segadors.

VILOBÍ D´ONYAR

Acte institucional A les 11 del matí davant del pavelló de Sant Dalmai acte institucional de la Diada i tot seguit sardanes amb La Principal de L´Escala.