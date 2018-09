Mantenir un horari fix durant tot l'any: un debat obert

Des que la Comissió Europea (CE) va proposar que els països europeus deixessin de canviar l'hora i s'acabés el sistema d'horari bianual en què cada sis mesos endarrerim o avancem una hora els rellotges, el debat ha estat servit. Després d'anys d'iniciatives i propostes ciutadanes, sembla que aquest ritual que fem dos cops a l'any s'acabarà i que la població en general i alguns experts en particular ho veuen amb bons ulls.

A l'espera de si finalment aquesta reforma s'aplicarà o no, entre els europeus està sorgint la inquietud sobre quin serà l'horari que es mantindrà fix durant tot l'any i, segons la CE, serà una decisió que prendrà cada país en qüestió. De totes maneres, es basarà en preferències i referències culturals perquè, encara que es faci de dia una hora abans o el capvespre vingui una hora després i ens faci la impressió que els dies s'allarguen, el canvi d'hora no afecta en absolut el temps de sol i llum dels 365 dies de l'any.



anna pujol

nutricionista i dietista

El nostre organisme interpreta com un problema el moment en què es fa el canvi d'hora perquè s'alteren els nostres ritmes circadians, que són els elements que formen el rellotge biològic intern que adapta les nostres funcions vitals a les característiques de l'entorn en què vivim. Per tant, quan canviem l'hora es crea com una situació de jet lag i el cos necessita un procés d'adaptació a la nova situació, al nou horari. Hi ha persones a les quals els dura un parell de dies, però d'altres estan afectades per la descompensació diverses setmanes o fins i tot mesos.

Per tant, biològicament seria millor no fer un canvi d'hora tan dràstic i el cos s'adaptaria gradualment de manera natural a les hores de sol i al fet que els dies es facin més curts o més llargs. A més, el nostre metabolisme va molt lligat a les hores de sol i com més hores hi ha, més actius som.



Aïda Fuentes

psicòloga general sanitària

El fet de canviar l'hora bianualment no comporta cap avantatge per a les persones. Ens altera el son i com que el cervell necessita dormir per depurar-se, també s'altera tota la resta del cos, com ara el sistema hormonal o l'alimentació. D'altra banda, tampoc ajuda el període de l'any en què es fan aquests canvis perquè sempre es diu que a la tardor i a la primavera s'experimenta un augment de depressions, genèricament estem més baixos d'ànim, més tristos i ens sentim més vulnerables. I a tot això s'hi ha d'afegir un canvi d'hora completament extern.

Personalment opino que com més hores de sol tinguem millor perquè garantim una vida social més activa, fem més activitats a l'aire lliure, fem més exercici físic, etc. Per tant, crec que s'hauria d'implementar l'horari d'estiu durant tot l'any.



CristinA sánchez

sociòloga membre del Consell Assessor per a la Reforma Horària

Estic completament a favor que l'hora no es maregi perquè està demostrat que els canvis d'hora, com que són una mesura que va en contra de la natura biològica, van molt malament per a la nostra salut. Hi ha molts estudis que expliquen que aquest suposat guany econòmic, la raó per la qual es canvia l'hora, és totalment relatiu. Crec que hem de posar en la balança dels guanys col·lectius no només el valor energètic o industrial -que és el que es considera com a riquesa-, perquè la societat més rica és la que té més benestar per als seus individus.

Això sí, s'ha de tenir seny en quin horari mantenir i el que ens convé és l'horari d'hivern. Ens pot agradar més o menys, ja que és una qüestió merament cultural amb molta propaganda al darrere que ens ha fet creure que sopar a les tantes és un gran guany. Però quan treballes no hi ha pitjor cosa que no poder dormir les hores que toquen i no hi ha pitjor cosa per a la salut que llevar-te i que sigui fosc, ja que comporta un problema molt gran per als nostres bioritmes.



àngel García

Vicepresident de restauració d'AHTRG

Estic a favor d'aquesta nova proposta perquè una hora endavant o endarrere ens distorsiona en l'aspectel físic i mental. Pel que fa al tema de l'estalvi energètic, crec que és extremadament irrisori el que estalviem perquè després encenem els llums o els aires condicionats. Pensant en l'hoteleria, que tenim aquests horaris tan extrems, crec que és indiferent si s'aplica l'horari d'estiu o el d'hivern, però personalment em quedaria amb el d'hivern perquè el trobo molt poètic.



Neus HERAs

directora institut vall de llémena

El problema principal és el desfasament de 2 hores que tenim respecte a l'hora solar, que, si l'apliquéssim, seguiríem els ritmes adequats i no s'hauria de canviar l'hora. Però pensant com a docent, prefereixo l'aplicació de l'horari d'hivern, ja que seria clar quan els alumnes vinguessin a quarts de vuit del matí cap a l'escola. A més, els estudiants necessiten la llum solar per activar-se i poder treballar enèrgicament.



Jorge Mira

Físic catedràtic

L'eliminació del canvi d'hora bianual a tota la UE és un pas enrere que trenca amb l'estabilitat horària del continent. La raó del canvi d'hora és que el planeta gira amb un seu eix de rotació desviat respecte al de l'òrbita, per tant, seguir endavant amb aquesta proposta és com tornar a concebre que la Terra és plana.



Carolina roig

metgessa de l'abs de cassà de la selva

Personalment crec que no és un canvi necessari, però que si s'acabés mantenint, no n'hi ha per tant. Pel que fa a l'organisme, la repercussió i l'impacte d'una sola hora no és gaire significatiu. Sí que és cert que hi ha estudis que asseguren que aquest trasbals augmenta els atacs de cor, els accidents laborals o les migranyes i les depressions, però s'hauria de veure la fiabilitat d'aquests estudis i en quins criteris s'han basat. Hi ha col·lectius, com les criatures, la gent gran o les persones que pateixen malalties mentals, que es veuen més afectades perquè són més sensibles. Però la repercussió a la salut de la resta de persones és mínima, tot i que pot comportar alguna influència.