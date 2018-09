No canviar l'hora és l'aposta majoritària

una trentena d'enquestats. L'opinió predominant entre els gironins demana deixar de canviar l'hora i mantenir l'horari d'estiu tot l'any perquè comporta gaudir de més hores de sol

erò quina és l'hora d'estiu i quina és la d'hivern?». Aquesta és la primera pregunta que feien la majoria dels gironins en ser preguntats sobre si volien mantenir el canvi d'hora bianual. Un cop passada la confusió inicial i sabent quines condicions implica cada situació, la voluntat general és clara: eliminar definitivament el canvi d'hora. La raó principal és que es tracta d'una modificació externa innecessària que afecta el nostre cos tan físicament com psíquicament. «Vull que s'acabi el canvi d'hora perquè m'afecta molt l'estat d'ànim», diu la Laura, una estudiant. No obstant això, hi ha persones que viuen al marge d'aquest canvi i no el noten en el seu dia a dia. «M'afecta aquell dia en concret perquè dormo una hora més o una hora menys, però realment m'és igual», explica en Josep. D'altra banda, hi ha una minoria partidària que les coses es mantinguin tal com estan ara. Aquest és el cas de la Carmen, una jubilada, que no vol que es deixi de fer el canvi d'hora «perquè ja estic acostumada a fer-lo cada any i no em costa adaptar-me». En aquest sentit, una mare de família creu que «s'aprofiten més les hores de sol que ens toquen per la nostra posició al planeta si es fa aquest canvi horari, així que el vull conservar». De totes maneres, afegeix que en el cas que no fos possible, voldria viure amb l'horari d'estiu tot l'any.

Pel que fa a quin horari mantenir, l'opinió general apunta en la mateixa direcció i el consens és clar: l'horari d'estiu. «Psicològicament s'és més feliç amb més hores de sol, és per això que prefereixo l'horari d'estiu», explica la Patrícia. Bàsicament els gironins tracten d'aprofitar i gaudir del màxim nombre d'hores de llum. «Personalment, crec que no és normal que a les sis de la tarda de l'hivern ja sigui de nit i no es pugui fer res perquè tot està ben fosc», exclama una ciutadana. Un percentatge molt petit de la trentena de persones enquestades aposta per l'horari d'hivern, tot i que és el que els científics asseguren que és l'adequat segons el meridià en què ens trobem ubicats.

Una altra part de la població viu totalment aïllada a aquest fenomen i agraeix les facilitats que les noves tecnologies comporten. «Realment no sé ni quin horari tenim i no sé ni quan haig de canviar l'hora. Sort que el mòbil la canvia sola», detalla en Marc.