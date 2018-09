Creixen els tràmits dels metges gironins per anar a l'estranger

Els tràmits dels facultatius gironins per anar a l'estranger han crescut durant el primer semestre de l'any respecte els primers mesos del 2017. Segons les dades de l'Organització Mèdica Col·legial (OMC), que agrupa els col·legis de metges de l'Estat, entre el gener i el juny s'han expedit a professionals de Girona 42 certificats d'idoneïtat, el document que requereixen els facultatius per marxar a l'exterior i que sobretot es fan servir per treballar en altres països.

La xifra és significativament més alta que l'any passat, quan van ser 24 en el mateix període, i també representa un augment respecte als primers mesos del 2016 i del 2015, ja que llavors van ser 35 i 34, respectivament, els documents sol·licitats. Un mateix facultatiu pot tramitar alhora diversos certificats, que tenen una validesa de tres mesos.

«Cada persona que marxa per treballar a fora el necessita, i això vol dir tant si marxa per a fer un programa de recerca com per exercir a l'estranger», explica el president del Col·legi de Metges de Girona, Josep Vilaplana.

En aquest sentit, assenyala que en el cas del col·legi gironí, «hi ha un percentatge de gent que està col·legiada a Girona i que habitualment treballa aquí però demanen el certificat per anar a fer suplències de dies o mesos a França, perquè allà tenen molts problemes per trobar gent», explica.

«Per poder fer aquestes petites substitucions has de tenir el certificat al dia, i és per això que hi ha molta gent de l'Empordà que el té i se'l renova, perquè el certificat no implica que automàticament marxis, sinó que el tens a punt per si fa falta», detalla Vilaplana.

Afegeix, a més, que cada cop hi ha més professionals que opten per tramitar el certificat per anar a fer tasques de cooperació a l'estranger. «Abans la gent marxava sense res a atendre o operar a fora, però cada cop els governs el demanen més i, a més, és bo tenir-lo de cara a les assegurances i pòlisses de responsabilitat civil, perquè credita que estàs titulat i col·legiat i que estàs al dia de tots els pagaments».

Segons les dades de l'OMC, durant el primer semestre Catalunya s'ha situat com la comunitat líder en certificats expedits amb 410, superant a Madrid, en segona posició amb 381. Després venen Andalusia, amb 232 i el País Valencià, que acumula 152 certificats.

En els sis primers mesos de 2018, l'Organització Mèdica Col·legial ha expedit 1.814 certificats d'idoneïtat a metges per sortir a l'estranger, el que suposa un augment del 6,27% respecte a l'any anterior (1.707) en les mateixes dates.



Més de 15.000 en cinc anys

En els cinc últims anys s'han sol·licitat més de 15.000 certificats d'idoneïtat per part de metges espanyols, «unes dades que posen de manifest la fuga de talent fora de les nostres fronteres, de metges espanyols i, especialment, dels més joves que busquen en altres països noves oportunitats professionals», assenyala l'OMC.

Amb caràcter general, les dades anuals dels certificats d'idoneïtat reflectien, en els últims anys, una tendència creixent: el 2012, 2.405; el 2013, 3.279; el 2014, 3.300; el 2015, 2.917; el 2016, 3.500; el 2017, 3.282. Les dades recollides fins al 30 de juny de 2018 posen de manifest una nova tendència ascendent.

La majoria dels certificats d'idoneïtat que han sol·licitat 1231 facultitatius són per sortir a treballar fora de l'Estat (70,4%), per a cooperació (10%), tràmits (9,4%) i estudis (6,8%) .

Pel que fa a les destinacions preferides per treballar a l'estranger, són el Regne Unit amb 313 i França, amb 304. En tercer lloc, hi ha Irlanda amb 120 certificats en el que va d'any. D'altra banda, Alemanya i Suïssa se situen en la quarta i cinquena plaça, amb 103 i 54, respectivament.

La majoria de sol·licitants d'aquests certificats d'idoneïtat es troben entre el grup d'edat de menys de 35 anys, seguits dels de 35 a 50 anys i després els de més de 50 anys.