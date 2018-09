Detingut un home a Caldes de Malavella per fugir d'un control policial

Els Mossos van detenir aquest dissabte a la tarda un home de 27 anys i veí de Lloret de Mar com a presumpte autor dels delictes de conducció temerària i resistència i desobediència als agents de l'autoritat. Els fets es van produir pels volts de les cinc de la tarda quan una patrulla de motoristes de trànsit que feia un control a la carretera C-65 va observar una moto que circulava amb la placa de la matrícula doblegada. Els agents van seguir-lo per aturar-lo, però el conductor va iniciar una fugida conduint de manera temerària. L'home realitzava avançaments a gran velocitat en trams prohibits fins que va patir un accident lleu a Caldes de Malavella. Malgrat intentar fugir corrents, els agents el van poder detenir. Els policies també han denunciat administrativament el conductor en comprovar que no disposava del carnet de conduir motocicletes de classe A, tenia una pèrdua de vigència del permís de conduir per pèrdua total de punts i la motocicleta no disposava d'assegurança i tenia la ITV caducada. D'altra banda, durant l'escorcoll del detingut se li van localitzar substàncies estupefaents, per la qual cosa va ser sotmès a les proves de detecció d'alcohol i drogues. El resultat va ser positiu en la prova indiciària de consum de drogues.

El detingut, que ja tenia diversos antecedents per delictes relatius al trànsit, passarà a disposició judicial en les properes hores.