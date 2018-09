Vilaplana segueix al capdavant del Consell de Col·legis de Metges català

El doctor Josep Vilaplana serà president del Consell de Col·legis de Metges de Catalunya (CCMC) durant dos anys més després que el plenari de la corporació que agrupa els quatre col·legis de metges catalans hagi aprovat la revalidació del càrrec fins al 2020. Seguint els estatuts del CCMC, segons els quals la renovació del plenari es produeix cada dos anys, la reunió del Consell va acordar revalidar la presidència del Dr. Vilaplana, qui aquest 2018 també ha estat reelegit com a president del Col·legi de Metges de Girona.

La reunió també va acordar situar com a vicepresident del Consell de Col·legis de Metges de Catalunya a Fernando Vizcarro, president del Col·legi Oficial de Metges de Tarragona, així com els càrrecs dels doctors Elvira Bisbe i Josep Maria Benet, vicepresidenta i vocal de la Junta de Govern del Col·legi de Metges de Barcelona respectivament.



Els quatre col·legis catalans

El CCMC és la corporació que agrupa els quatre col·legis de metges catalans (Barcelona, Girona, Lleida i Tarragona), que coordina la seva actuació i que representa la professió davant les institucions sanitàries. Durant els darrers dos anys, el CCMC ha emès prop d'una vintena de posicionaments vinculats a la professió i a la sanitat en general sobre temes diversos, com, per exemple, l'ús mèdic de les teràpies complementàries, l'atenció a persones en situació de final de vida, l'assistència sanitària universal, l'ús de les xarxes socials per part dels metges, el malalt amb càncer i les teràpies sense evidència científica.

El president, el doctor Vilaplana, va néixer a Girona el 1959 i és especialitzat en anestesiologia, reanimació i teràpia del dolor.