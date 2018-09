Banyoles proposa ofertes i regals en la cinquena campanya de turisme familiar

La cinquena edició de la campanya de turisme familiar de Banyoles proposarà ofertes especials i oferirà regals als visitants amb l'objectiu de potenciar un tipus de turisme que, juntament amb l'esportiu, és un dels puntals del municipi.

Del 16 de setembre al 31 de desembre del 2018 torna la campanya de turisme familiar titulada «Vine en família i et regalem Banyoles», que consta d'un joc a través del qual s'obsequia les famílies que s'allotgen un mínim de dues nits a la ciutat i compleixen amb els requisits, amb descomptes en allotjaments i/o en activitats com ara llogar una bicicleta.

A més, enguany, com a novetat, se'ls regala la nova motxilla de la campanya, a part del joc La Banyoles magnètica amb els sis imants de l'Estany i els sis del Barri Vell.

Inicialment, la campanya va començar amb la participació només d'allotjaments i, a partir de l'any 2015, s'hi van incorporar també els restaurants. En aquesta edició, participen en la campanya quatre allotjaments i vuit restaurants de la capital del Pla de l'Estany.

Els restaurants adherits a la campanya han de tenir menús infantils, trones i canviadors de bolquers. A més, els allotjaments també han d'estar preparats per a les necessitats de les famílies i incloure bressols, escalfabiberons, menús infantils, trones, canviadors de bolquers i zones de joc per als infants.



Descomptes per a famílies

Les famílies que s'allotgin un mínim de dues nits a Banyoles fins al 31 de desembre del 2018 gaudiran d'allotjament gratuït dels nens i nenes entre 0 i 11 anys (fins a dos nens i un nen per adult), entrada gratuïta dels menors de 16 anys als Museus de Banyoles (acompanyats d'un adult) i dos per un al parc d'oci infantil Planeta Màgic.

Aquest any continua el descompte d'un 50% al tren Pinxo i la barca Tirona per als nens i nenes, i, a més, s'hi suma un 20% de descompte al lloguer de Bicis Banyoles.

Tampoc hi faltaran totes les múltiples activitats turístiques i culturals programades per l'Ajuntament de Banyoles de manera regular i obertes al públic.

L'Ajuntament col·labora per facilitar l'estada de les famílies a la ciutat. El consistori banyolí cedeix al sector un lot de productes infantils a tots els establiments de la campanya per tal que els negocis els ofereixin gratuïtament als seus clients, com pitets de Banyoles, posallapis, làmines per pintar i informació de les activitats per fer amb nens.

La regidora de Turisme de Banyoles, Joana Vilà, explica que «es tracta d'una campanya ben valorada per les famílies participants ja que un 86,9% dels participants la puntuen entre 8 i 10 punts sobre 10».

Vilà destaca que «els elements que regalem són icones pròpies de la ciutat de Banyoles i que destaquen el nom de Banyoles i la seva història perquè els imants són d'edificis, elements, símbols i personatges. Es tracta de regals útils que la gent pot utilitzar i que són un record d'haver visitat la ciutat».

Vilà va avançar que de cara a l'any vinent la campanya es vol extrapolar a la comarca.