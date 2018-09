Denuncien dos homes pel vessament d'oli a la carretera, al Ripollès

Mossos d'Esquadra de l'Àrea Regional de Trànsit de Girona del grup de recerca i documentació, van denunciar penalment el 6 de setembre dos homes de 31 i 49 anys, de nacionalitat espanyola i amb antecedents, amb domicilis a Badia del Vallès i Rubí, com a presumptes autors d'un delicte contra la seguretat viària per originar un greu risc per a la circulació. Un tercer home també va ser denunciat com a presumpte autor d'una infracció administrativa per presumpta mala gestió de residus. Els fets es van iniciar el 22 d'agost en un taller mecànic de Sant Pau de Segúries quan dues persones van anar amb una furgoneta a buscar ferralla entre la qual hi havia dos bidons d'oli. Seguidament, els Mossos d'Esquadra van ser informats pel Centre d'Atenció i Gestió de Trucades d'Urgència, que entre l'N-260 i la C-38, en un tram d'uns 10 quilòmetres aproximadament i estant dins els termes municipals de Sant Pau de Segúries i Camprodon, hi havia un vehicle que perdia líquid i deixava una gran quantitat d'oli a la carretera. Els Mossos es van mobilitzar a la zona i van constatar que a causa del vessament hi havia hagut tres accidents lleus: un d'una furgoneta i dos de ciclistes que havien relliscat i caigut a la via.

Els agents de la Unitat Regional de Medi Ambient de la Regió Policial de Girona es van dirigir al taller i, després d'identificar el seu responsable, li van aixecar una acta per la mala gestió de residus, que va ser tramesa a l'Agència de Residus de Catalunya.

Finalment, la setmana passada els agents van identificar i denunciar penalment el conductor de la furgoneta i l'home que l'acompanyava com a presumptes autors d'un delicte contra la seguretat viària i passaran a disposició judicial.