Jornada adreçada a l'atenció primària i als afectats, dimarts 18 a Girona

L'Auditori Josep Irla de la seu de la Generalitat a Girona acollirà el pròxim 18 de setembre la primera jornada d'incontinència fecal, que s'adreça sobretot als professionals de l'atenció primària.

La cita, a més d'abordar qüestions com la detecció precoç, la continuïtat assistencial i el tractament personalitzat de la incontinència fecal, servirà per presentar la delegació de Girona de l'Associació per a la Incontinència Fecal (Asia).

Entre d'altres, participaran a la jornada professionals de l'hospital Josep Trueta de Girona, com el cap de Servei de Cirurgia General, Antoni Codina; el cap de la Unitat de Cirurgia Colorectal, Ramon Farrés; o els cirurgians colorectals Júlia Gil i Pere Planellas.

També hi intervindran especialistes de l'hospital d'Olot i comarcal de la Garrotxa, com el cap de Servei de Cirurgia General, Ramon Masvidal, o el cirurgià de la Unitat de Coloproctologia Guillem Picart; o la fisioterapeuta de l'hospital Santa Caterina de Salt, Marta Jiménez.

A més de l'atenció primària, la jornada està oberta a tota mena de professionals sanitaris, tant de medicina com d'infermeria, també de l'àmbit hospitalari; i a pacients, familiars d'afectats i al públic en general.

L'entrada és lliure i l'assistència es pot confirmar a info@asiasuport.org.