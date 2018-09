Lliuren material escolar a 187 gironins en situació vulnerable

El programa vetlla per la promoció socioeducativa dels nens.

L'Obra Social La Caixa facilitarà 187 kits de material escolar a nens i nenes de Girona, atesos per CaixaProinfància, el programa dirigit a llars en situació de pobresa amb menors de 0 a 18 anys, coincidint amb l'inici del curs aquesta setmana.

Amb tres modalitats diferents per adaptar-se a cada cicle educatiu -és a dir, a educació preescolar, primària i secundària-, els kits inclouen una motxilla, un estoig (amb bolígraf, multicolor, llapis, goma i maquineta), ceres de colors, una agenda escolar, joc de regles, compàs i calculadora científica.

Aquests lots són distribuïts per tres entitats socials vinculades a CaixaProinfància: Càritas Diocesana de Girona, Fundació Sant Vicenç de Paül – Ksameu i Fundació Esplai Girona.

Una de les principals línies de treball del programa és garantir la promoció socioeducativa dels infants.

Per això, a més dels lliuraments dels kits de material escolar, al llarg de tot el curs escolar es facilitaran diferents ajudes educatives a les famílies ateses per CaixaProinfància, com ara reforç escolar o estudi assistit, suport psicomotor, atenció logopèdica i equipament escolar.