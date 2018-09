Les ordres de protecció a víctimes de violència masclista pugen un 10,6%

Les ordres de protecció a víctimes de violència masclista de les comarques gironines han pujat en un 10,6% durant els primers tres mesos de l'any. Es passa de les 115 tramitades durant els primers tres mesos de l'any passat a 127. La tendència dels darrers anys, però, mostra que, a la província de Girona, la mitjana del primer trimestre es troba en més de 200 ordres.

En els darrers deu anys, cal destacar que el 2009 és quan els jutjats varen aprovar més mesures cautelars d'aquesta tipologia, amb fins a 219 en tres mesos. I l'any que a la demarcació se'n van gestionar menys de gener a març, curiosament, va ser l'any passat, amb 115.

Les mesures cautelars de protecció poden ser tant de caràcter penal com civil. Entre les més habituals hi ha l'ordre d'allunyament, la prohibició del maltractador de comunicar-se amb la víctima, la sortida del domicili familiar i la prohibició de tornar al lloc en què es va cometre l'agressió, entre d'altres.

Pel que fa a les de tipus civil, sovint hi ha la suspensió de la guarda i custòdia dels fills i la suspensió del règim de visites. La demanda de la mesura la fa la víctima i llavors el jutge decideix si l'adopta o bé la denega en funció de l'estudi cas per cas de maltractament.

Les dades que fa públiques la Secretaria d'Estat de Serveis Socials i Igualtat espanyola mostren que la província de Girona ocupa el lloc número 21 de tot Espanya durant el primer trimestre de l'any pel que fa a nombre d'ordres de protecció tramitades.

S'ha de dir que per davant del rànquing hi ha Madrid, amb fins a 1.400. I la zona d'Espanya amb menys mesures contra maltractadors ha estat la província de Sòria, amb nou casos. A Catalunya, Barcelona com és lògic pel seu elevat nombre de població, lidera el rànquing, amb 891 ordres de protecció. Mentre que Lleida és la demarcació catalana a la cua, amb 77 mesures. Girona es troba al tercer lloc de Catalunya, per davant hi té la província de Tarragona, amb 192, ordres de protecció.



Blanes, el segon partit judicial

Si s'analitza les que s'han gestionat des dels jutjats gironins, cal dir que el partit judicial de Girona és el que lidera la tramitació d'aquestes mesures cautelars en casos de violència masclista, amb 37 ordres de protecció gestionades.

Mentre que el segon lloc l'ocupa el partit judicial de Blanes, on els magistrats han tractat fins a vuit mesures d'aquesta tipologia. I els jutjats de Ripoll i Puigcerdà, amb cinc ordres de protecció, respectivament, són els partits que han generat menys activitat sobre maltractaments a la dona.

Si la tendència de la tramitació d'ordres de protecció en els casos de maltractaments a la dona és a l'alça a Girona, a Espanya, en canvi, va a la baixa.

S'han gestionat un 3,5% menys d'ordres de protecció cap a víctimes de violència masclista en els primers tres mesos de 2018, assolint les 9.104. L'any anterior, la xifra havia estat de 9.438 entre gener i març de l'exercici. Tot i haver reculat, cal dir que no és l'any que s'han tramitat menys mesures cautelars d'aquesta tipologia, sinó que va ser l'any 2013, amb 7.750. I el que més és el 2009, amb 10.226 ordres de protecció.