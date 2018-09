SOS Socorristes valora amb optimisme la reunió amb ERC, PSC i CatECP

La plataforma SOS Socorristes, que agrupa el col·lectiu de socorristes a Catalunya, es va reunir la setmana passada amb Esquerra Republicana de Catalunya (ERC), Catalunya En Comú Podem (CatECP) i el Partit Socialista de Catalunya (PSC) arran de la concentració que van realitzar el 31 d'agost a la plaça Sant Jaume de Barcelona per reivindicar la dignificació del sector. D'aquesta manera, segons la plataforma, els tres grups parlamentaris es van comprometre a treballar per millorar les mesures i la regulació actual que afecta el sector, que s'ha anat precaritzant amb els anys.

«Vam fer una primera reunió de contacte amb aquests tres partits polítics per informar-los de la problemàtica i explicar-los quina és la realitat dels socorristes a Catalunya. Aquests es van comprometre a valorar-ho per començar a treballar i a continuar fent reunions un cop ens hàgim reunit amb la resta de grups parlamentaris», explica Nicolás Migueiz, el negociador de la plataforma SOS Socorristes i representant del sector a la Costa Brava.

D'aquesta manera, SOS Socorristes demana que es creï un conveni sectorial que millori les condicions laborals, ja que ara mateix funcionen mitjançant convenis privats o de piscines, i també ha impulsat una Iniciativa Legislativa Popular perquè el Parlament de Catalunya tramiti una llei que reguli les mesures de seguretat i salvament aquàtic a les platges. «Actualment, ens regim a les platges per la Llei de 1972 que adjudica la responsabilitat de cada platja als ajuntaments», comenta Migueiz.

Així, cada ens decideix com ha de ser el seu dispositiu de seguretat seguint el seu propi parer, a través de l'àrea que considera oportuna (Turisme, Infraestructures, Medi Ambient o Seguretat) i sense cap criteri homogeni tot i que limitat pels mínims que preveuen les normes i instruccions d'àmbit estatal per a la seguretat humana en els llocs de bany.

«Realment els tres partits polítics es van mostrar interessats en el tema i sorpresos que a hores d'ara no hi hagi cap decret. Van reconèixer que s'ha de fer molta feina i que ha de sortir d'ells mateixos», declara el negociador. Al llarg d'aquesta setmana es reuniran amb Ciutadans (Cs) i estan a l'espera que la resta dels grups parlamentaris els diguin de reunir-se després d'aquests dies «moguts» per la Diada.



Repercussions de la mobilització

«La veritat és que els polítics comencen a apropar-se a nosaltres i ens han agraït que hàgim fet visible la problemàtica perquè no tothom la coneix. Ens van recomanar també seguir endavant amb la iniciativa popular per seguir treballant en la visibilització i en la conscienciació dels usuaris», detalla el socorrista. Tanmateix, la feina de mobilització que va realitzar la plataforma, de la qual també formen part organitzacions i empreses com Proactiva, Aunar o Vadepesa, ha obtingut resultats. «Pensem que ho estem fent bé; tot està sortint segons el planificat», valora Migueiz. A més, els socorristes volen denunciar la situació sense haver d'«atacar» o assenyalar a ningú en concret, sinó responsabilitzant a tots els agents que hi intervenen.

D'altra banda, el membre de la plataforma SOS Socorristes assegura que cada grup parlamentari els hi va donar la seva «perspectiva» del problema però que els tres van «coincidir» en el fet que era molt important començar a treballar per solucionar-ho al Departament d'Interior. A més, Nicolás Migueiz explica que els polítics van «agrair» als socorristes que les protestes no hagin sigut més fortes durant la temporada d'estiu, que tant afecta a aquest sector, i que podran treballar i avançar igualment durant l'hivern.

Paral·lelament, reivindiquen que els mateixos socorristes han de participar en la redacció de la nova legislació. «Ens hem de comprometre tots que això canviï, l'administració, les organitzacions i les empreses. Però en realitat els treballadors som els que estem en el camp i és per això que hem de col·laborar, assessorar i estar presents a la taula de negociació quan es discuteixi sobre la nova regulació de les platges», argumenta el representant del sector a la Costa Brava.



El punt de partida

En aquesta primera reunió els membres de SOS Socorristes van portar als polítics el decret que regula les platges a les Illes Canàries i a les Illes Balears. «Volem demostrar que hi ha comunitats autònomes que també viuen del turisme que es van treballar en aquest assumpte i ara poden ser el nostre punt de partida. Després, evidentment, s'haurà d'estudiar l'especificitat de cada comunitat autònoma i mirar les necessitats catalanes, però això també demostra que el que estem demanant no és una bogeria i és necessari», conclou Migueiz.