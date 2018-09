Arrenca el curs escolar amb més de 123.300 alumnes i un reforç de professors

El curs escolar a les comarques gironines arrenca amb 123.358 alumnes, un 2,29% més que l'any anterior. La majoria dels nous estudiants són d'educació secundària i, de fet, a l'ESO hi haurà 2.359 alumnes més (un 7,61%) que durant el curs 2017-2018. Pel que fa a l'educació infantil i primària, pràcticament hi haurà el mateix nombre d'estudiants que en el curs anterior. Davant d'aquest augment a secundària, des del Departament d'Ensenyament ja s'ha contractat un reforç de docents. De fet, del centenar de noves dotacions en el professorat que hi haurà aquest 2018-2019, 87 dedicacions seran exclusivament per als instituts. Això comporta que malgrat tenir més alumnes, la mitjana de nens per aula baixi respecte el curs anterior i es situï als 26,06 alumnes per classe. Pel que fa a centres escolars, aquest curs la demarcació arrenca amb l'estrena d'un nou institut a Sant Joan de les Abadesses. L'edifici serà un institut escola que haurà d'acollir tan a grups de primària com de secundària. Aquest curs, però, tan sols entrarà en funcionament la part de secundària, ja que la resta d'instal·lacions encara s'han de construir.

La tornada a la rutina arriba, en la majoria dels casos, amb la fi de les vacances i l'inici del curs escolar. Aquest dimecres comencen les primeres classes per a la majoria dels 123.358 alumnes gironins. Aquesta xifra és lleugerament superior a la del curs passat, ja que aquest setembre hi ha 2.760 alumnes més (un 2,29%) que en el curs anterior.

Aquesta pujada s'explica, sobretot, per l'augment d'estudiants que hi ha en l'educació secundària. De fet, aquest curs a les aules d'ESO hi haurà 33.366 alumnes, 2.359 més (un 7,61%) dels que ho feien durant el 2017-2018.

Per altra banda, es manté l'estabilitat en el nombre de nens que cursaran Primària (en tota la demarcació només hi haurà 18 alumnes més) i com a novetat aquest curs augmenta molt lleugerament el nombre d'alumnes d'Educació Infantil amb 47 noves incorporacions. Aquesta xifra trenca amb la disminució d'alumnes que hi va haver el curs anterior.



Més professorat i menys ràtio

Per fer front a l'augment de noves matriculacions que hi ha aquest curs als instituts, el Departament d'Ensenyament ha decidit reforçar la plantilla de docents a la secundària. D'aquesta manera, de les 94 noves dotacions en professorat que destina el govern català a les comarques gironines, 87 d'elles se'n van directament als instituts. La resta es reparteixen entre escoles i instituts escola.

Les noves incorporacions de personal docent a les aules de secundària han permès crear nous grups a primer d'ESO que ajuden a reduir la ràtio mitjana d'alumnes per classe. Actualment es situa a sobre dels 26,06 alumnes per aula, mentre que el curs passat estava als 26,64.De tota manera, hi haurà un 7,5% de les classes que tindran 30 alumnes o més.



Una única estrena

Aquest dimecres també es posa en funcionament la part de secundària de l'institut escola Mestre Andreu de Sant Joan de les Abadesses. Durant aquest curs els alumnes de secundària estrenaran les instal·lacions a l'espera de la construcció de la segona part del projecte que ha d'acollir els estudis de primària.

Un altre dels centres que es posarà en funcionament durant aquest curs és l'esperada escola Pirineu de Campdevànol però de moment encara no s'han acabat les obres. Les previsions indiquen que abans de Nadal ja es podria fer el trasllat a la nova escola. El retard en les obres d'aquest centre es deuen a uns residus de gasoil que es van trobar en el subsòl durant els primers treballs de construcció.

Això va comportar que s'haguessin de fer uns tractaments especials que, a banda de retardar les obres, també han significat un augment en el pressupost total. Segons ha detallat el Departament d'Ensenyament, la construcció del nou centre acabarà costant 4.887.060 euros.



Girona, la demarcació amb més barracons

Per altra banda, aquest curs escolar es mantindran el mateix nombre de barracons que en el curs anterior. Si d'una banda s'havien retirat sis mòduls prefabricats durant aquest estiu, de l'altra se n'han instal·lat sis més en d'altres centres, deixant un total de 305 barracons repartits en 102 centres escolars diferents de comarques gironines. La demarcació continua sent la que acumula major nombre de mòduls prefabricats de tota Catalunya.