Ensenyament assegura que el curs ha començat «sense incidències» a les comarques gironines

El director dels Serveis Territorials d'Ensenyament, Martí Fonalleras, assegura que el curs escolar ha començat amb "normalitat" i "sense incidències" a les comarques gironines. Fonalleras ha explicat que la jornada ha arrencat "bé" i que fins ara no s'ha registrat cap problema remarcable. A la demarcació, 123.358 alumnes han acudit a les aules dels diferents centres educatius, un 2,29% més que l'any passat. Durant una visita a l'Institut Escola de Lloret de Mar (Selva), Fonalleres ha dit que aquest és un model que "interessa molt" al Departament i que es podria aplicar a molts punts del territori. Per la seva banda, el delegat del Govern, Pere Vila, ha admès que l'aplicació del 155 i la manca d'inversions dels darrers anys ha fet "impossible" atendre totes les demandes d'infraestructures i ha dit que s'haurà d'afrontar en els propers anys.

La jornada ha arrencat amb 123.358 alumnes que han acudit a les aules dels diferents centres educatius de la demarcació, un 2,29% més que l'any anterior. La majoria dels nous estudiants són d'educació secundària i, de fet, a l'ESO hi haurà 2.359 alumnes més (un 7,61%) que durant el curs 2017-2018. Davant d'aquest augment a secundària, des del Departament d'Ensenyament ja s'ha contractat un reforç de docents. Pel que fa a l'educació infantil i primària, pràcticament hi haurà el mateix nombre d'estudiants que en el curs anterior.

Fonalleras ha fet aquestes declaracions durant una visita a l'Institut Escola de Lloret de Mar. El responsable d'Ensenyament ha posat aquest model com a exemple de bon funcionament i ha dit que podria aplicar-se a molts altres punts del territori. En aquest sentit, ha dit que seria "molt positiu" perquè els centres de primària i secundària no tindrien l'allau d'alumnes d'ESO que actualment pateixen i "podrien seguir amb les dimensions actuals, a la vegada que ampliar l'oferta de batxillerat i cicles formatius".

Per la seva banda, el delegat del Govern, Pere Vila ha admès que pel què fa a infraestructures no poden parlar "100% en positiu" perquè "hi ha llocs on no està consolidat el model educatiu que volem". Vila ho ha atribuït a l'aplicació del 155 i a la manca d'inversions dels darrers anys però ha dit que hi treballaran en els propers cursos.

Més professorat i menys ràtio

Per fer front a l'augment de noves matriculacions que hi ha aquest curs als instituts, el Departament d'Ensenyament ha decidit reforçar la plantilla de docents a la secundària. D'aquesta manera, de les 94 noves dotacions en professorat que destina el govern català a les comarques gironines, 87 d'elles se'n van directament als instituts. La resta es reparteixen entre escoles i instituts escola.

Les noves incorporacions de personal docent a les aules de secundària han permès crear nous grups a primer d'ESO que ajuden a reduir la ràtio mitjana d'alumnes per classe. Actualment es situa a sobre dels 26,06 alumnes per aula, mentre que el curs passat estava als 26,64.De tota manera, hi haurà un 7,5% de les classes que tindran 30 alumnes o més.

Girona, la demarcació amb més barracons

Per altra banda, aquest curs escolar es mantindran el mateix nombre de barracons que en el curs anterior. Si d'una banda s'havien retirat sis mòduls prefabricats durant aquest estiu, de l'altra se n'han instal·lat sis més en d'altres centres, deixant un total de 305 barracons repartits en 102 centres escolars diferents de comarques gironines. La demarcació continua sent la que acumula major nombre de mòduls prefabricats de tota Catalunya.