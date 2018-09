L'aeroport de Girona registra un 6% més de passatgers durant l'agost

L'aeroport de Girona-Costa Brava torna a registrar xifres positives aconseguint 315.404 passatgers durant el mes d'agost. Això representa un 6% més respecte el mateix període de l'any passat. A més, les instal·lacions de Vilobí d'Onyar (Selva) ja acumulen 1.467.300 usuaris des de l'inici d'aquest any. De tota manera, aquest global és similar a les xifres registrades entre gener i agost del 2017, amb una diferència de gairebé 60.000 passatgers menys que aquest any. Pel que fa al nombre de companyies, Ryanair segueix dominant a la terminal gironina ja que pràcticament ha transportat dos de cada tres passatgers. Per destinacions, Amsterdam és l'aeroport que aconsegueix més usuaris amb un total de 18.922, seguit del mercat anglès amb destins com Manchester (16.263), Londres Stansted (14.420) o Birmingham (14.106).

Aquesta xifra, propera al milió i mig, és similar a la que hi havia en el mateix període de l'any passat, quan es van registrar 1.407.393 persones (59.907 menys). De tota manera, aquest petit augment permetria, si es manté la tendència, que se superin els 2 milions d'usuaris al cap de l'any, una barrera que fa anys que l'aeroport gironí no supera.

Pel que fa a les aerolínies, el gegant irlandès Ryanair manté el domini de les instal·lacions transportant a 194.427 passatgers, pràcticament dos terços del total. La segueixen de lluny Transàvia (32.076) i Jet2 (32.054). La primera uneix Girona amb Holanda i la segona connecta amb diversos aeroports anglesos.

Pel que fa a destinacions, les rutes amb més demanda han estat Amsterdam (18.922 passatgers), seguit dels aeroports anglesos de Manchester (16.263), Londres Stansted (14.420) i Birmingham (14.106).

De fet, la majoria de turistes que s'han traslladat a Girona amb avió provenia del Regne Unit amb 108.996 viatgers. En segon lloc destaca el mercat holandès (44.112) i tanca el podi el turisme alemany (37.168).

En mercaderies, durant aquest mes d'agost s'han transportat 2.484 quilos, una xifra que queda lluny dels 18.135 que hi havia durant el mes de juliol, però aquesta és una tendència habitual en les mercaderies. De fet, durant el mes d'agost de l'any passat tan sols es van transportar 840 quilos.

El nombre d'operacions registrades el mes passat són 2.431 entre enlairaments i aterratges, fet que representa un 1% més que l'any passat. En tot aquest 2018, però, hi ha hagut menys moviments que en el mateix període de 2017, arribant als 12.885 aterratges i enlairaments, un 9,7% menys.