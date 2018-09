Un projecte gironí per avançar-se a l'epilèpsia, en un concurs internacional

Un projecte gironí per avaluar el risc de crisis epilèctiques és un dels semifinalistes als premis Fundació Mapfre a la Innovació Social, uns guardons internacionals als que s'han presentat prop de 500 iniciatives de deu països europeus. El projecte MJN-Seras, impulsat per tres emprenedors gironins, és un dels nou finalistes que avui competeixen en la semifinal europea dels guardons dedicats a la innovació social.

El projecte és un dispositiu en forma d'auricular que, mitjançant la intel·ligència artificial, vol avançar-se a les crisis epilèptiques de l'usuari. La idea d'aquest enginy parteix de l'experiència de David Blánquez, un enginyer informàtic que patia per si les crisis d'epilèpsia de la seva filla podien causar-li un accident si l'agafaven desprevinguda.

Juntament amb dos emprenedors més, Salva Gutiérrez i Xavi Raurich, es van posar a treballar per millorar la qualitat de vida dels afectats d'epilèpsia i els seus familiars intentant predir els atacs.

El principal problema de les persones amb epilèpsia, explica David Blánquez, i que va motivar la creació d'MJN Neuroserveis ara fa sis anys, és que fins a un 30% dels pacients són farmacoresistents i no poden controlar les crisis.

«Molts viuen amb una por continuada que els impedeix fer una vida normal i que a vegades es tradueix en ansietat, depressió o la necessitat d'estar permanentment vigilat, si es tracta d'un menor», apunta.

Amb el dispositiu, explica Blánquez, «eliminem la incertesa de l'equació. MJN-Seras avisarà la persona uns segons o minuts abans que es produeixi una crisi, millorant la qualitat de vida i la seva seguretat», diu.



Tres colors per alertar

A través del canal auditiu, l'auricular registra i monitoritza l'activitat cerebral i, combinat amb un software format per algoritmes d'intel·ligència artificial, calcula el risc de patir una crisi.

El sistema es connecta a una aplicació perquè l'usuari pugui avaluar l'impacte i el nivell d'alarma en temps real. Si el risc de crisi és baix l'aplicació es manté de color verd; el groc indica el risc de crisi mitjà, per començar a prendre precaucions; i si canvia a vermell, les possibilitats de patir una combulsió pugen i el dispositiu llença missatges d'alerta als familiars o amics inclosos en la base de dades.

Els responsables del projecte estan realitzant un nou estudi clínic de validació i preveuen que les primeres unitats surtin al mercat a finals del 2018. Ja s'hi han interessat hospitals d'Espanya, França, els Estats Units, Alemanya i els Països Baixos.



La semifinal, avui

Madrid acull avui la semifinal europea de la convocatòria, que es divideix en tres regions -a més d'Europa, hi ha Brasil i la resta de Llatinoamèrica. Científics, investigadors, emprenedors i estudiants d'universitats i escoles de negoci d'Àustria, Brasil , Colòmbia, Xile, Equador, Itàlia, Mèxic, Perú, Regne Unit s'hi van presentar.

De totes les iniciatives presentades, 27 han estat escollides com a semifinalistes, i nou arribaran a la final, que se celebrarà el pròxim 17 d'octubre a Madrid per guanyar 30.000 euros per finançar i impulsar el projecte.

En la primera edició dels guardons de la Fundació Mapfre, s'han escollit tres eixos de treball: la categoria e-Health, centrada en la tecnologia dedicada a la salut; la categoria Insurtech, innovació asseguradora; i la categoria Mobility, centrada en la mobilitat i seguretat viària.

MJN-Seras competeix en la categoria d'e-Health amb dos projectes més: Sideal (Espanya), un sistema d'autoajuda per a persones per a persones dependents de l'alcohol i Mirrorable (Itàlia), una plataforma interactiva de rehabilitació, basada en el principi científic de les neurones mirall, que ajuda a restaurar la mobilitat de nens que han patit algun tipus de lesió cerebral.