Un de cada 5 homes i una de cada 6 dones tindrà un càncer durant la seva vida

Prop de 18,1 milions de persones patirà per primer cop un càncer i 9,6 milions de persones moriran per aquesta causa el 2018, segons les últimes estimacions publicades ahir per l'Agència Internacional per a la Investigació del Càncer (IARC), un òrgan intergovernamental que forma part de l'Organització Mundial de la Salut (OMS). A més, un de cada cinc homes i una de cada sis dones en el món desenvoluparà càncer durant la seva vida, i un de cada vuit homes i una de cada onze dones morirà per la malaltia, segons alerta l'informe, que proporciona estimacions d'incidència i mortalitat en 185 països per 36 tipus de càncer i per a tots els llocs de càncer combinats.

Les dades que pertanyen a Globocan 2018, una base accessible en línia que forma part de l'IARC Global Cancer Observatory, també destaquen en parlar de supervivència que almenys 43,8 milions de persones estan vives als cinc anys del diagnòstic.

«Les xifres ressalten que encara queda molt per fer per abordar l'augment alarmant de la càrrega de càncer a nivell mundial i que la prevenció té un paper clau», diu el director de l'IARC, Christopher Wild, que recorda que «les polítiques de prevenció i detecció primerenca s'han d'implementar amb urgència per complementar els tractaments per tal de controlar aquesta malaltia devastadora a tot el món».

Els càncers de pulmó, mama i colorectal són els tres principals tipus de càncer en termes d'incidència, i es situen entre els cinc primers en termes de mortalitat (primer, cinquè i segon). En conjunt, aquests tres tipus de càncer són responsables d'un terç de la incidència del càncer i la càrrega de mortalitat a tot el món.

Els càncers de pulmó i mama en dones són els tipus principals a nivell mundial en termes del nombre de casos nous; per a cada un d'aquests tipus, s'estimen aproximadament 2,1 milions de diagnòstics el 2018, el que representa l'11,6% de la càrrega total d'incidència de càncer.

El càncer colorectal (1,8 milions de casos, un 10,2% del total) és el tercer càncer més freqüentment diagnosticat; el càncer de pròstata és el quart (1,3 milions de casos, el 7,1%) i el càncer d'estómac és el cinquè (1 milió de casos, el 5,7%).

El càncer de pulmó també és responsable del major nombre de morts (1,8 milions de morts, el 18,4% del total), a causa del mal pronòstic d'aquest càncer a tot el món, seguit del càncer colorectal (881.000 morts, un 9,2%); el càncer d'estómac (783.000 morts, 8,2%) i el càncer de fetge (782.000 morts, 8,2%). El càncer de mama femení ocupa el cinquè lloc entre les principals causes de mort (627.000 morts, 6,6%) perquè el pronòstic és relativament favorable en països desenvolupats.

Els esforços efectius de prevenció poden explicar la disminució en les taxes d'incidència d'alguns càncers, com el càncer de pulmó i el de cèrvix i úter. Tot i això, les noves dades mostren que la majoria dels països encara enfronten un augment en el nombre absolut de casos diagnosticats i que requereixen tractament i atenció.

El càncer de pulmó és el càncer més comunament diagnosticat en homes (un 14,5% del total de casos en homes i el 8,4% en dones) i la principal causa de mort per càncer en homes (22%). Després vindrien el càncer de pròstata (13,5%) i el càncer colorectal (10,9%) per incidència i el càncer de fetge (10,2%) i el càncer d'estómac (9,5%) per mortalitat.

El càncer de mama és més comunament diagnosticat en dones (24,2%) i el més comú en 154 dels 185 països inclosos en l'estudi. A més, és la principal causa de mort per càncer en dones (15%), seguit per càncer de pulmó (13,8%) i càncer colorectal (9,5%), que també són el tercer i segon tipus de càncer més comú.

Diferències entre continents

La creixent càrrega de càncer es deu a diversos factors, com el creixement de la població i l'envelliment, així com la prevalença canviant de certes causes de càncer relacionades amb el desenvolupament social i econòmic.

«En les economies de ràpid creixement s'observa un canvi de càncers relacionats amb la pobresa i les infeccions a càncers associats amb estils de vida més típics dels països industrialitzats», diu l'informe, que mostra que prop de la meitat dels casos nous i més de la meitat de les morts per càncer el 2018 es produiran a l'Àsia, en part perquè la regió té gairebé el 60% de la població mundial.

Mentre Europa, que només té el 9% de la població mundial, representa el 23,4% dels casos globals de càncer i el 20,3% de les morts; el continent americà, amb el 13,3% de la població, representa el 21% d'incidència i el 14,4% de la mortalitat mundial.

Les proporcions de morts per càncer a Àsia i Àfrica (57,3% i 7,3%, respectivament) són més altes que les proporcions de casos incidents (48,4% i 5,8 %, respectivament), perquè aquestes regions tenen una major freqüència de certs tipus de càncer associats amb un pronòstic més precari i taxes de mortalitat més altes, a més de l'accés limitat al diagnòstic i tractament.