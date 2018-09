La Corporació de Salut del Maresme i la Selva commemora el Dia de l'Alzheimer

La Corporació del Salut del Maresme i la Selva (CSMS) commemora el Dia Mundial de l'Alzheimer amb una conferència i diverses activitats.

En col·laboració amb l'Associació de Voluntaris i Amics de l'Hospital, divendres organitza una conferència per parlar de l'Alzheimer i altres demències amb el doctor Sergi Borrego, especialista en neurologia de l'hospital Clínic de Barcelona i la neuròloga de l'hospital Sant Jaume de Calella Teresa Casadevall. Serà a les 3 de la tarda a la sala d'actes de l'hospital de Calella i està oberta a tothom.

A més, enguany s'organitza, per primer cop, una jornada de portes obertes per a les famílies dels pacients amb demència de l'Hospital de Dia Psicogeriàtric de l'Hospital Comarcal Sant Jaume de Calella el 17, 18 i 19 de setembre. L'objectiu és aconseguir que familiars i pacients realitzin conjuntament les activitats que els usuaris desenvolupen habitualment, una oportunitat per compartir experiències i ensenyar a les famílies els treballs que els pacients realitzen en la seva rehabilitació.

A partir del dia 17 i fins al 21, també es durà a terme una campanya informativa al vestíbul principal de l'Hospital Comarcal Sant Jaume de Calella per fer difusió de la malaltia i explicar de quins recursos disposen les persones afectades.

Així mateix, hi haurà una exposició dels treballs que han realitzat els pacients de l'Hospital de Dia Psicogeriàtric en els tallers. Totes les manualitats estaran a la venda i els diners que es recullin es destinaran a projectes de suport d'aquesta unitat.