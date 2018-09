El primer dia de col·legi de l'Arlet: nit de nervis abans de començar P3

Nit amb nervis abans de començar l'escola, sobretot per als alumnes de P3 que van per primer cop al col·legi. És el cas de l'Arlet, que ahir va començar el curs a la Salle de Cassà de la Selva. En el seu cas, els preparatius de darrera hora van ser una mica atropellats perquè la família fa poc que es va traslladar a viure a Campllong i fins al passat dilluns no va saber a quina escola podien portar tant la nena com el seu germà, en Biel, que té 6 anys i comença primer de primària. «Hem hagut d'anar una mica de pressa per matricular-los a última hora i preparar tot els llibres i el material que necessitàvem, però ho tenim tot a punt i amb ganes», va explicar la seva mare, Gemma Johé. Ara, només falta conèixer les mestres i fer nous amics a la classe.