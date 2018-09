Expedeixen un miler menys de carnets de conduir cotxe a novells

La Direcció General de Trànsit (DGT) va expedir prop d'un miler menys de carnets de conduir cotxe a nous conductors durant l'any passat. Es tracta d'un període que va ser convuls en el sector, ja que els examinadors que fan el test pràctic varen anar a la vaga durant més de mig any. Una situació que es va veure agreujada també per la falta de personal d'aquest sector, un fet que la província de Girona arrossega de fa anys, segons asseguren tant el mateix col·lectiu com les autoescoles gironines.

Les dades parlen per si soles, ja que si durant l'any 2016 es van arribar a expedir fins a 5.735 permisos a conductors novells de turismes –el que es coneix com al carnet B–, en canvi, l'any passat la xifra assolida va ser de 4.853. El que suposa un 15,3% menys d'expedicions i 982 carnets menys que el mateix període anterior.

En el darrer anuari de la Direcció General de Trànsit destaca també el tema dels permisos per conduir motos. L'A2, que és aquell que et permet conduir un aparell de fins a 250 cc, va patir també una desacceleració. Es van expedir un 37,3% menys de permisos a nous conductors, passant de 107 a 67. De l'A, que és un dels altres carnets per a motos de tot tipus de cilindrada i que s'ha d'obtenir a partir dels 20 anys, en canvi, se'n van fer fins a set a nous xofers de vehicles de dues rodes.

En canvi, de l'A1, han caigut prop d'un 25% el nombre de nous permisos a nous conductors de motos de fins a 125 cc. En aquest cas, és un permís que s'obté automàticament després de l'experiència de tres anys amb el carnet de cotxe en la major part dels casos. En un any, la producció ha caigut i ha passat de 383 a 510 nous permisos.

El desembre de l'any passat els examinadors de la DGT van desconvocar una vaga que va durar prop de mig any d'aturades. La reunió i l'acord a què van arribar amb els grups de l'oposició fa pocs dies al Congrés va permetre aquest canvi de rumb. Amb la desconvocatòria, la DGT va haver de recol·locar tots els exàmens pendents, que a la província de Girona oscil·laven llavors entre els 3.500 i 4.000.

Cal destacar que si s'analitzen les dades de l'expedició de nous permisos de conduir cotxe dels darrers deu anys, la mitjana de Girona és de 6.000 per any. Amb tot, però, hi ha un rècord, que és el de l'any 2008, quan es van expedir fins a 11.557 permisos B a nous conductors de la província de Girona

Aquests tests no s'han pogut fer a causa de la vaga que va començar el mes de juny de l'any passat aquest col·lectiu. Una vaga que encara genera esperes als alumnes per poder fer el test pràctic.



Recol·locar alumnes i l'espera

Per exemple, una noia que es va treure la part teòrica el mes de juliol de l'any passat tot just aquesta setmana podrà fer l'examen pràctic. Com ha explicat a aquest diari, en condicions normals hauria pogut treure's la part pràctica després de fer uns mesos de proves a l'autoescola. I, per exemple, hauria pogut anar fins a Montjuïc a les pistes durant l'hivern d'aquest any, però ha hagut d'esperar i es treurà la part pràctica quan farà un any de la teòrica. I després que se la recol·loqués de finals de juliol fins al setembre.

Un dels perills que també s'han trobat alguns alumnes és que si han suspès i els han hagut de recol·locar amb el temps, es poden haver d'enfrontar que la part teòrica els caduqui. Ja que aquesta té una vigència de dos anys i, per tant, s'haurien de tornar a examinar en cas que això succeís.

Això passa poc però algun cas s'hauria donat, segons fonts del sector. Un fet que implica que l'alumne hagi de pagar de nou.