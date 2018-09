La Fapac acusa Ensenyament de blindar la privatització

La Federació d'Associacions de Pares i Mares de Catalunya (Fapac) ha rebutjat l'esborrany del decret regulador del menjador escolar pel curs vinent perquè «funciona sobre criteris economicistes i no ho vincula al dret a l'educació sota principis d'igualtat i de no discriminació».

La Fapac va dirigir ahir una carta al conseller d'Ensenyament, Josep Bargalló, en la qual afirma que de la redacció del nou decret es desprèn que Ensenyament «no està pensant en un model de servei de menjador sostenible en el temps ni emmarcat en el dret fonamental a l'educació i a l'alimentació». Per la Fapac, Ensenyament busca «l'externalització del servei, la privatització de la gestió» i el vol «sotmetre a la Llei de Contractes del Sector Públic», de manera que «aparta a tota la comunitat educativa, incloses les AMPAs, de la gestió del servei de menjador, encara que les obliga a consumir el seu cost íntegre». A la carta, la federació defensa la «gestió directa del servei per part de l'Administració i lamenta la complexitat i falta de transparència a la qual se sotmet a les famílies en tot l'entramat competencial». També al·ludeix a què Ensenyament «continuï delegant les seves competències en consells comarcals i altres administracions que poden establir cànons d'explotació sobre els beneficis de les empreses adjudicatàries del servei» i critica que «el decret continua blindant la privatització del servei en mans de grans empreses». La Fapac denuncia que l'alumnat amb necessitats educatives especials «queda exclòs del servei de menjador», ja que el decret «pretén no fer-se càrrec dels professionals que els han d'atendre, obvia la normativa sobre educació inclusiva i carrega el cost del servei a les famílies».