Joan Luengo renuncia a encapçalar la propera llista d'ICV a Banyoles

L'actual representant d'Iniciativa per Catalunya Verds (ICV) a l'Ajuntament de Banyoles, Joan Luengo, no repetirà com a cap de llista a les eleccions municipals de 2019 tot i que formarà part de la propera candidatura si així li ho demanen. Luengo, de 30 anys i gerent d'una empresa del sector educatiu, seguirà com a portaveu d'ICV a les comarques gironines.

El regidor a l'oposició d'ICV-Independents de Banyoles va fer pública la decisió ahir a través de les seves xarxes socials, on va publicar una carta oberta en la qual es referia a motius personals i a la barreja d'«il·lusió i frustració» política viscuda els últims 2 anys que ha impedit abordar «els veritables problemes de la nostra ciutat».

Luengo va deixar clar que acabarà la legislatura i que si el seu espai polític fa llista, i li demanen, ell hi serà. El 2007 es va presentar com a número 3 d'ICV i no va entrar a l'Ajuntament; el 2011 era el segon i sí que ho va fer, després de la renúncia de la cap de llista; el 2015 ja va encapçalar la candidatura. D'aquests anys va destacar haver passat de ser «un grup amb un regidor que s'aguantava pel pèls a tenir més de 600 vots i quasi 2 regidors, per primer cop a la història durant tres legislatures l'espai ecosocialista ha tingut cabuda a l'Ajuntament de Banyoles». Mentre que li «sap greu marxar sense haver aconseguit desenvolupar tots els consells ciutadans que ens agradaria i no haver fet més polítiques per acabar amb les desigualtats socials».