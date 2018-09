Unes jornades a Roses exploraran la relació entre el mar i la salut

La Càtedra Oceans i Salut Humana i l'Institut de Medi Ambient (IMA) coorganitzen a Roses, seu de la càtedra, diferents activitats i tallers dirigits al públic general que donaran a conèixer la importància dels ecosistemes marins per a la salut de les persones.

El doctor Joan San, neurocientífic de la Universitat de Girona, serà l'encarregat d'obrir el programa dijous 28 de setembre, amb la conferència Ment, salut i mar, que tindrà lloc al Teatre Municipal a les 6 de la tarda. Aquesta activitat, oberta a tot el públic, serà també l'acte de cloenda del curs IESSE 2018 Summer Course que experts i professionals de diferents disciplines impartiran durant tot el dia al Teatre, dirigit a professionals, investigadors i estudiants.

L'endemà, dissabte 29 de setembre, durant tot el matí, tindrà lloc una sortida amb catamarà pel Parc Natural del Cap de Creus, on s'explicaran al públic assistent les conclusions del curs del dia anterior, mentre que la directora del Parc Natural de Cap de Creus, Victòria Riera, parlarà de la protecció de l'ecosistema marí que duu a terme el Parc. Aquesta activitat, tot i ser gratuïta com tota la programació, és l'única que requereix inscripció prèvia, oberta a partir del dia 6 de setembre a través de la web de la Càtedra Oceans i Salut Humana.

La tarda del 29 de setembre, el Teatre Municipal de Roses, serà la seu del programa de cinc tallers interactius sobre Mar i Salut que oferirà les activitats Medicines del mar (medicines per combatre el càncer i altres malalties), Els Omega 3 dels peixos i la qualitat de l'hàbitat, Al·lèrgies del mar, Mar, salut i benestar, i Biotoxines marines. Els tallers estaran conduïts per doctors i experts de diferents institucions. No cal inscripció prèvia.



Els objectius de la càtedra

Amb aquest programa d'activitats, la Càtedra Oceans i Salut Humana de la Universitat de Girona, avança en els objectius marcats amb la implantació de la càtedra a Roses el passat mes de maig.

Entre altres objectius, la càtedra es proposa promoure la investigació i els estudis universitaris en un àmbit amb una forta vinculació amb el municipi de Roses, posant el coneixement a l'abast de la ciutadania i fent extensiva al conjunt de la societat la importància de la protecció dels ecosistemes marins, d'un consum de peix saludable, d'una pesca sostenible i d'unes activitats turístiques saludables i sostenibles per així preservar la salut i el benestar de les futures generacions.

Per la seva banda, el curs IESSE 2018 Summer Course titulat Oceans i Salut Humana: explorant les relacions entre els ecosistemes marins i la salut i el benestar de les persones (28 de setembre, Teatre Municipal), està destinat a professionals de diferents àmbits (biologia marina, medicina, farmàcia, veterinària, biotecnologia, tècnics de medi ambient i de salut, gestors de reserves marines, etc) i nivells (estudiants universitaris, professors d'universitat i de secundària, investigadors, metges, etc).