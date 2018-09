L'aeroport de Girona s'acosta als 1,5 milions de viatgers

Gairebé un milió i mig de passatgers, quan encara falta computar quatres mesos per acabar l'any. Per l'aeroport de Girona van passar a l'agost 315.408 viatgers, xifra que suposa un creixement del 6% respecte al mateix període de 2017. Sumats als viatgers que van passar per les instal·lacions de Vilobí d'Onyar en els anteriors set mesos, dona una xifra acumulada de 1.467.460, segons les dades que va donar a conèixer ahir Aena. Això significa un creixement del 4,3% respecte del període gener-agost de l'any anterior.

Pel que fa al nombre d'operacions d'aeronaus que van tenir lloc a l'aeroport gironí a l'agost, aquest va ser de 2.431, un 1% més que l'agost de 2017. Les tones de mercaderies van sumar 2.484, un 195,7% més que a l'agost de fa un any, un augment espectacular però que cal relativitzar, ja que en xifres petites qualsevol augment o descens suposa una diferència percentual molt elevada.

Per la seva banda, l'aeroport de Barcelona-el Prat va tancar agost amb 5.149.419 passatgers, un 4,2% més que en el mateix mes de l'any passat, mentre que en els vuit primers mesos de l'any va arribar a 33,8 milions, un 5,5% més. Segons va informar Aena, els passatgers de vols internacionals van créixer un 3,9%, mentre que el passatge nacional va augmentar un 4,7%. A l'agost, s'hi van realitzar 32.060 moviments d'aeronaus, un 1,8% més que en el mateix mes del 2017.Els vols nacionals van augmentar un 0,3%, amb 8.056 aterratges i enlairaments, mentre que els internacionals, amb 23.790, han crescut un 2,7%. La càrrega de mercaderies transportada en el mes d'agost va arribar a 13.827 tones, un 3,5% més que fa un any, augment que es va situar en l'11,5% durant els vuit primers mesos de l'any fins a arribar a les 110.470 tones.

L'aeroport de Reus va assolir els 185.051 passatgers, un 3,1% menys respecte a l'agost de l'any passat, i entre gener i agost va comptabilitzar 761.583 usuaris, un 1,5% més. El de Sabadell va realitzar 3.670 moviments, un 1% menys que l'any anterior i en l'acumulat de l'any va sumar 29.410 operacions, amb un creixement del 6,2%.



Creixement global del 5,6%

Els aeroports espanyols en el seu conjunt van registrar en els vuit primers mesos de l'any més de 177,8 milions de passatgers, el 5,6% més que en igual període de 2017, i solament a l'agost -coincidint amb la temporada de vacances- es van comptabilitzar 28,3 milions de viatgers, un 3,4% més, amb el millor agost en la història de Barajas.

De fet, l'aeroport Adolfo Suárez Madrid-Barajas va registrar el mes passat 5,4 milions de viatgers, la qual cosa representa un increment del 8,8% pel que fa a un any abans i constitueix el millor mes d'agost de la seva història.