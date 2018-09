L'hospital Vall d'Hebron estrena l'UCI més gran de tot l'Estat

L'Hospital Universitari Vall d'Hebron de Barcelona ha posat en funcionament una nova Unitat de Cures Intensives (UCI), que substitueix l'antiga, amb una extensió de 3.500 metres quadrats i 56 boxs, tots individuals, que la converteixen en la més gran de l'estat espanyol. Es tracta d'una UCI intel·ligent, equipada amb la tecnologia més avançada i connectada a un programa que integra totes les dades clíniques i de seguretat del pacient.

La consellera de Salut, Alba Vergés, va inaugurar ahir l'equipament, que incorpora una tecnologia intel·ligent «pionera» i avançada de monitorització i diagnòstic, que centralitza les dades dels 56 boxs alhora que millora la presa de decisions dels metges.

«Hem de sentir-nos orgullosos» d'aquesta millora, va destacar Vergés en la seva visita a l'UCI, que va posar en valor per ser una de les més grans d'Europa, amb capacitat per atendre cada any 2.200 pacients d'alta complexitat, amb una mitjana de nou a deu dies a l'UCI.

La reforma ha comptat amb un pressupost de 20 milions d'euros –la meitat en infraestructures i l'altra meitat en equipament– i la consellera va assegurar que es tracta d'un «canvi espectacular» tant per als pacients com per als professionals, que feien aquesta demanda des de fa anys i que es va començar a planejar la remodelació el 2003.

L'equipament recull dades de les constants vitals, generant un Codi Blau (amb un llum blau al sostre del passadís, davant el box) per avisar d'una desestabilització, mentre que també recull dades relatives a la seguretat –com informació del llit, el pes del pacient, la seva posició i mobilitat, però també dels respiradors i altres aparells. Les dades s'integren en un únic programa que recull, per exemple, si el pacient vol respirar però els respiradors no li ho permeten, cosa que ajuda a prendre decisions, mentre que les habitacions compten també amb llum que imita els canvis en la llum solar i un detector sobre el soroll que es fa a l'habitació, que avisa al passadís amb llum vermella si se supera el límit.

Les dades clíniques que genera l'equipament, al costat de la història clínica del pacient, s'envien al programa Centricity Critical Care (CCC), que els converteix en informació clínica per prendre decisions, mentre que representen també big data útil en investigació.

«Es passa de rotlles de paper llençol en què s'escrivia molta informació a mà i hi podien haver errors, a pantalles que recullen moltes dades», la qual cosa augmenta la seguretat i permet als professionals tenir més temps per atendre els pacients, destaca Vergés, que assegura que s'aniran potenciant aquest tipus d'equipaments.

El cap del Servei de Medicina Intensiva de l'hospital, Ricard Ferrer, va destacar que aquesta tecnologia intel·ligent permet recollir totes les dades «per generar informació que faciliti la presa de decisions», així com millorar l'organització de l'UCI, que podrà aprendre de l'acumulació d'experiència i dades. El gerent de l'hospital, Vicenç Martínez, va qualificar la data de «dia històric» perquè es passarà a atendre els pacients «amb la màxima tecnologia d'Europa» i amb el talent d'un equip professional expert i amb alt nivell, que veurà millorat el confort i la seguretat de l'espai.

Va fer un reconeixement als 380 professionals que treballen a l'UCI, a qui va qualificar de «mereixedors» d'aquest nou equipament, en una visita en la qual van participar el director del Servei Català de la Salut, Adrià Comella, i el gerent de l'Institut Català de la Salut, Josep Maria Argimon.