Els pares del Guillem de Montgrí reclamen la seva inversió al menjador

L'associació de mares i pares d'alumnes de l'escola Guillem de Montgrí, de Torroella de Montgrí, no està disposada a renunciar als prop de 52.000 euros que ha invertit en l'equipament de la cuina i el menjador del centre, motiu pel qual reclamen al Consell Comarcal del Baix Empordà que concreti una oferta econòmica i un calendari de pagament. Fins que això no passi, l'AMPA repetirà cada dilluns al matí la cassolada de protesta que va organitzar ahir i no permetrà que l'empresa que ara assumeix el servei, Càtering Vilanova S.L., utilitzi el seu material. Com a conseqüencia d'aquesta decisió, el primer dia de classe l'alumnat va dinar amb plats i gots de plàstic.

El tresorer de l'associació, Toni Guix, va lamentar que el Consell Comarcal ajornés dilluns una reunió informativa prevista per ahir al vespre en la qual havia d'explicar als pares els canvis al menjador escolar, que fins el curs passat contractava l'AMPA directament. El Guillem de Montgrí és una de les set escoles baixempordaneses on el Consell ha retirat la gestió del menjador a les AMPA per assignar-la a una de les dues empreses que cobrien la resta de centres de la comarca. Ahir, Guix va remarcar que l'entitat ha acceptat no posar traves a la cobertura del servei i esperar que el Tribunal Català de Contractes del Sector Públic resolgui el recurs que van presentar contra el decret comarcal emès el 2 d'agost.

Ara bé, l'AMPA reivindica «la inversió important a la cuina» que han realitzat sobretot els dos últims anys, a més del reompliment del dipòsit de gas fet a l'agost, i sobre la qual el tresorer va apuntar que en van informar el 28 de maig. Més recentment, el 10 d'agost, l'associació va fer arribar al Consell la documentació que els demanava, però no n'han sabut res fins aquest dilluns, quan el director de l'escola els va traslladar una proposta de l'administració per pagar-los la inversió abans del desembre de 2018. L'AMPA ho va acceptar, però aquell mateix vespre li van «comunicar que ja valoraran què es paga i què no, i per això hem dit que no poden utilitzar el nostre material», va explicar el tresorer. Ahir a la tarda esperaven conèixer una nova proposta que si troben satisfactòria aturarà les properes cassolades, a l'espera del dictamen del tribunal.



Actuació «menyspreable»

Durant la seva primera acció de protesta, l'AMPA del Guillem de Montgrí va llegir un manifest en el qual reiterava les «irregularitats» que ha denunciat al Tribunal Català de Contractes del Sector Públic i subratllava la seva disconformitat amb «com ha maniobrat el Consell Comarcal del Baix Empordà per no renovar-nos el conveni». L'entitat va defensar el seu dret a presentar-se a la licitació pública del servei de menjador escolar i va criticar el Consell, al qual va acusar d'haver actuat d'una forma «menyspreable», per no seguir la recomanació del Departament d'Ensenyament i donar-los un any de marge, com sí que han fet els del Gironès i el Pla de l'Estany.