Troben virus respiratoris en la meitat dels morts en l'epidèmia de grip de l'any passat

Investigadors del Ciber d'Epidemiologia i Salut Pública han trobat virus respiratoris en gairebé el 50% dels morts durant l'epidèmia de grip de 2017, encara que només el 7% havia rebut aquest diagnòstic abans de morir.

L'estudi, liderat pel doctor del Grup del Ciberesp a l'Institut de Salut Pública de Navarra, Jesús Castilla Catalán, ha estat publicat a Emerging Infectious Diseases, i planteja una possible relació entre l'augment de defuncions durant l'hivern i la infecció pel virus de la grip i altres virus respiratoris.

Cada any es produeix un augment en la mortalitat general durant les epidèmies de grip i del virus respiratori sincitial (VRS), un increment que és més gran en les temporades en què predomina el virus de la grip A (H3N2).

«Atès que només a una petita proporció de persones li arriben a diagnosticar abans de la mort, no es coneix bé la contribució real de la grip a la mortalitat general. L'objectiu de l'estudi era avaluar la viabilitat de detectar aquests virus respiratoris en les persones mortes i d'estimar la prevalença d'aquestes infeccions en persones que moren durant l'epidèmia de grip», explica Castilla Catalán.

Per això, a més del resultat de la mostra post mortem, es va tenir en compte el possible diagnòstic de grip en vida i la causa de mort registrada. Així, en l'estudi post mortem, el 18% dels participants va donar positiu per la grip A (H3N2), virus que va circular predominantment en aquesta temporada; un 12%, pel VSR; un 12%, pel coronavirus; i un 7%, pel rinovirus.

En resum, es va detectar el virus de la grip en el 18% de les mostres, i algun tipus de virus respiratori al 47% d'elles, però només el 7% dels participants havien rebut un diagnòstic d'infecció pel virus detectat abans de morir.

Així mateix, els virus respiratoris es van detectar en el 86% de les persones el certificat de defunció de les quals assenyalava malalties de l'aparell respiratori com la causa de mort, i aquest percentatge va ser menor, però també alt (42%), entre les que van quedar assignades a totes les altres causes no respiratòries de mort. Només un 10% d'aquells que en la seva mostra post mortem va ser detectat el virus de grip la tenien registrada com a causa de la mort.

Segons el parer dels experts, aquests resultats tenen implicacions «rellevants», ja que les infeccions per virus respiratoris tenen un començament sobtat i la mort pot ocórrer abans que els símptomes siguin evidents. De fet, només una petita proporció de persones mortes en les que es va poder detectar un virus respiratori havia rebut el diagnòstic abans de morir, de manera que la contribució de les infeccions virals a la mort pot estar subestimada.

En aquest sentit, els investigadors assenyalen que les morts relacionades amb virus respiratoris podrien ser distribuïdes entre totes les causes de mort, ja que aquests virus poden desencadenar infeccions bacterianes secundàries o exacerbar malalties cròniques, que són les que habitualment queden registrades com la causa de la mort.

Tot i això, indiquen, cal anar amb compte amb la interpretació dels resultats, ja que la presència de virus no necessàriament implica una relació causal entre la infecció i la mort.

«Els sistemes de vigilància epidemiològica podrien complementar-se amb proves realitzades a persones mortes durant el període d'epidèmia de la grip per ajudar a aclarir aquesta relació», conclouen.

En l'estudi hi han participat també investigadors de l'Institut de Salut Pública i del Complex Hospitalari de Navarra, compta amb la col·laboració del Grup Tanatoris Irache i amb finançament de l'Institut de Salut Carlos III.