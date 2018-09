Verges comença el curs reclamant un nou edifici

Unes 300 persones -entre alumnes, pares i professors- es van concentrar ahir a les nou del matí davant de l'institut escola Francesc Cambó de Verges, coincidint amb l'inici del curs escolar. Vestits amb samarretes verdes i a crits de «Ja n'hi ha prou, institut escola nous» o «Vuit anys en barracons, és hora de canviar», van reclamar al Departament d'Ensenyament el centre promès des de fa vuit anys. Els alumnes encaren d'aquesta manera el curs 2018/2019, en unes condicions que des de l'associació de famílies d'alumnes, l'AFA, consideren lluny de les ideals. Així ho va explicar la Diana Canals, la seva presidenta: «des del curs passat vam iniciar mobilitzacions perquè ens vam adonar que ens havien promès que tindríem un nou centre al cap de vuit anys, ja en portem nou i continuem en dos centres diferents amb una sola conserge».

Canals va recordar que l'escola estava inicialment pensada per «acollir una sola línia» però que actualment ja en disposa de dues. «S'estan fent classes als passadissos, tenim problemes als lavabos... no donem l'abast, tenim una sola direcció per als dos centres» va relatar, «el que volem és un nou edifici, no reclamem res més». Durant els darrers tres anys el centre ha crescut en un 20% agrupant els alumnes d'onze pobles diferents, o sigui, prop de 400 estudiants.

La presidenta de l'AFA també va apuntar que els pares no estaven molt al cas de la problemàtica, però des que es va informar de la situació «s'han bolcat per complet». Un exemple és la distribució del transport durant aquesta primera jornada lectiva. «Hem demanat que no s'agafés el transport públic, ja que el 70% dels nens i nenes són transportats amb aquest tipus de mitjans. Així doncs els autocars baixaven pràcticament buits. Tots volem un nou centre, sabem que la construcció pot durar un temps però, com a mínim, servirà perquè les noves generacions puguin gaudir-ne i no tinguin les problemàtiques que tenim nosaltres», va dir.

Per altre costat, el director adjunt dels Serveis Territorials d'Ensenyament a Girona, Xavier Vilar, que també estava present durant la protesta, va apuntar que des del Departament «entenen» la situació, però que actualment a la província de Girona «ens trobem que hi ha una sobresaturació de mòduls prefabricats». Vilar va assegurar que ho han traslladat a la conselleria i que ho estan estudiant. «No podem donar una resposta, però sí que podem confirmar que els entenem i que intentarem veure com podem solucionar aquest tema», va apuntar. Les comarques gironines compten actualment amb 27 escoles que estan en barracons.



El balanç

El curs escolar va començar amb «normalitat» a les comarques gironines. Així ho va assegurar el director dels Serveis Territorials d'Ensenyament, Martí Fonalleras, assegurant que no els constava cap incidència, segons va informar ACN.

La jornada va arrancar amb un total de 123.358 alumnes que van acudir a les aules dels diferents centres educatius de la província de Girona, un 2,29% més que l'any anterior. La majoria dels nous estudiants són d'educació secundària i, de fet, a l'ESO hi haurà 2.359 alumnes més (un 7,61%) que durant el darrer curs. Davant d'aquest augment a Secundària, des del Departament d'Ensenyament ja s'ha contractat un reforç de docents. Pel que fa a l'educació infantil i primària, pràcticament hi haurà el mateix nombre d'estudiants que en el curs anterior.

Fonalleras va fer aquestes declaracions durant una visita a l'institut escola de Lloret de Mar. El responsable d'Ensenyament va posar aquest model com a exemple de bon funcionament i va dir que podria aplicar-se a molts altres punts del territori. En aquest sentit, va dir que seria «molt positiu» perquè els centres de primària i secundària no tindrien l'allau d'alumnes d'ESO i «podrien seguir amb les dimensions actuals, a la vegada que ampliar l'oferta de Batxillerat i cicles formatius». Per la seva banda, el delegat del Govern, Pere Vila va dir que pel que fa a infraestructures no poden parlar «100% en positiu» perquè «hi ha llocs on no està consolidat el model educatiu que volem».