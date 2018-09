La Guàrdia Civil de Girona posa a subhasta 234 armes. L'arsenal s'exposarà des de dilluns fins al 21 de setembre a la comandància i el dia 24 s'obriran les ofertes.

La majoria de l'arsenal està format per escopetes (173) però també hi ha 24 pistoles, 18 carrabines, tres rifles i 14 revòlvers i dos fusells d'avantcàrrega.

La subhasta es realitzarà en la modalitat de sobre tancat .El sistema de pagament per sobre tancat obliga els compradors a posar en un sobre el preu que estan disposats a pagar juntament amb el comprovant que han pagat a Hisenda el 25 per cent del preu que posin a l´arma.

L'obertura dels sobres començarà a les nou del matí del 24 de setembre a la seu de la comandància de la Guàrdia Civil de Girona, situada al carrer Emili Grahit.

L'exposició de les armes estarà oberta al públic de 9 a una del migdia des de dilluns i fins al 21 de setembre.

En l'edició de la subhasta d'aquest any hi ha un 10,3% menys d'armes que en l'anterior que es va fer el juny de l'any passat. En aquella ocasió es van treure fins a 261 armes, i enguany, l'arsenal està format per 234.

L'any passat la Guàrdia Civil va subhastar el 10% de les armes, la més cara un rifle per 525 euros. La resta de l'arsenal que estava format per 261 peces es va destruir. Les peces que es van adjudicar eren tres armes curtes i la majoria són escopetes.