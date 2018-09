Manel Roqueta encapçalarà la llista del PSC a Celrà per a les municipals

Els socialistes van presentar ahir la seva candidatura per a Celrà en les eleccions municipals de l'any que ve en un acte a la sala Ateneu, acompanyats de la primera secretària del PSC de Girona, Sílvia Paneque, del primer secretari del PSC, Miquel Iceta, i del primer secretari de les comarques gironines, Marc Lamuà. Manel Roqueta, fins ara regidor de Santa Coloma de Farners, va ser l'encarregat de parlar per part de la candidatura i va expressar la clara voluntat de «representar el sentit pràctic que fa útil la política municipal per a la gent, més enllà de la retòrica grandiloqüent». Segons el partit, hi van assistir una cinquantena de militants i simpatitzants socialistes del poble i de municipis propers, així com membres de l'executiva de la federació de les comarques gironines.

Roqueta es va proposar que el fet de vetllar a favor de la igualtat d'oportunitats sigui una realitat sostinguda al municipi. «Fa temps que treballem perquè aquesta candidatura sigui un fet i sempre he tingut voluntat de treballar pels municipis als quals he estat vinculat, primer a Santa Coloma i ara aquí, a Celrà. A l'Alícia i a mi ens acompanyen un grup extraordinari de persones disposades a participar de la vida pública i a treballar pel poble», va explicar Roqueta.

Per la seva part, Miquel Iceta va ressaltar «l'especial il·lusió» que li feia estar allà. «L'última vegada que el PSC va presentar candidatura pròpia a Celrà va ser el 1995; ara el 2019 la tornarem a tenir, encapçalada per l'Alícia i en Manel. Estic segur que a les eleccions del maig els i les socialistes celranencs tindran representació al consistori», va afegir. A l'acte de presentació, Sílvia Paneque va destacar la importància de tenir llistes socialistes arreu de Catalunya: «És important que els valors socialistes que defensem puguin ser representats al màxim de municipis. És per això que vull agrair al Manel i l'Alícia el coratge i el treball d'aquests mesos».

Durant les pròximes setmanes els integrants de la candidatura es reuniran per confeccionar el programa i per escoltar les opinions dels veïns i els agents socials del poble. Roqueta va manifestar que «és un honor i una gran responsabilitat encapçalar aquesta candidatura amb gent tan il·lusionada i treballadora. Aspirem a tot i farem una campanya per guanyar».